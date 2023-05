Aprobada una moratoria de seis meses que suspende licencias de parques eólicos y solares en huerta de regadío

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado un decreto que establece una moratoria de seis meses y paraliza la tramitación de las licencias de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en la huerta de regadío del término municipal de Zaragoza.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha precisado que el Gobierno de la ciudad es partidario de una ciudad "abierta y amable" a la energía renovable y se trabajará en esa línea para producir energía verde, "pero donde tenga sentido" al argumentar que "no se puede permitir que en el término municipal de Zaragoza se contemple la instalación de placas fotovoltaicas en la Huerta de Movera que es cualitativa y cuantitativa la de mayor potencia de Zaragoza".

Ha explicado que con esta medida se paraliza la instalación de parque eólicos y fotovoltaicos en huerta de regadío mediante un decreto del coordinador de Urbanismo por el que se suspende la tramitación de las licencias urbanísticas y ambientales relacionadas con parque eólicos y fotovoltaicos en huerta de regadío.

Esta moratoria de seis meses en la que se suspende cualquier tramitación de licencia de instalación de estos parques de producción de energía renovable afecta a la solicitud del parque fotovoltaico en la Huerta de Movera, cuya tramitación se suspende porque faltan algunos informes preceptivos.

En concreto ha comentado que algunas solicitudes no tienen los preceptivos informes del INAGA y "no están suficientemente motivados", mientras que otros documentos no están. "Si la filosofía de la moratoria es que no se puede destruir la huerta de regadío no es menos cierto que los expedientes que han conocido los técnicos entienden que adolecen de carácter formal lo que hace tener especial cuidado y la decisión que pone orden y coherencia es suspender la tramitación de estos expedientes que afectan a la huerta de regadío de Zaragoza".

De los cuatro proyectos presentados que afectan a la Huerta de Movera, uno está en tramitación en el Ayuntamiento de Zaragoza, que "ya tenía informes desfavorables de las áreas de Urbanismo, Servicios Públicos y Hacienda" por lo que "se actúa en coherencia con ese criterio de los funcionarios de la casa", ha apostillado.

MODIFICAR EL PGOU

El decreto además de abrir la moratoria a no conceder licencias se insta a realizar un estudio de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU) que prohíba los parques de energía verde en la huerta de regadío.

"No tiene sentido --ha considerado--que lo que durante siglos construyeron los antepasados de hacer del término municipal de Zaragoza un regadío se destruya por la implantación de instalaciones que tiene un perfecto encaje en suelos que no perturban esa conciencia ecológica y tradición histórica del esfuerzo de generaciones".

En rueda de prensa, Serrano ha indicado que el Ayuntamiento actúa con la única competencia que tiene en su mano. En otras comunidades autónomas es autonómica, pero "a la vista del desorden autonómico y que no hay legislación autonómica en Aragón que prohíba expresamente la producción de este tipo de energía en zonas especialmente sensibles, se utiliza la única competencia por ley de la ordenación del término municipal para prohibirlo", ha argumentado.

Asimismo, ha lanzado un mensaje tranquilizador a los vecinos de Movera ante la posibilidad de que se destruya su huerta porque los 4 expedientes en tramitación de los que uno de ellos esta en Urbanismo "quedarán suspendidos a la espera de que finalizada la moratoria haya una modificación del PGOU que impida la destrucción de la Huerta de Zaragoza por estas instalaciones".

SIN CONFRONTACIÓN

Ha puntualizado que en la denominada Huerta Honda ya estaba excluida la instalación de estos parques de energía verde y no se pueden instalar, pero no se contemplaba en la huerta de regadío y "ha llegado el momento de que alcance a ese tipo de huerta".

La modificación del PGOU será en el próximo mandato, pero desde este jueves es efectivo el decreto con la moratoria y hasta dentro de 6 meses se suspenden todas las licencias.

Sobre una posible confrontación con el Gobierno de Aragón ha dicho: "entiendo que no y si es sensible a lo que piden los vecinos de Movera, el comercio local y la reivindicación de autónomos del sector y el interés general no entiendo que haya problema".

Es un hecho, ha agregado, que el Gobierno de Aragón "no ha hecho nada para impedir esta circunstancia y nosotros estamos decidido a proteger y amparar la huerta de regadío y las peticiones de los vecinos de la ciudad".