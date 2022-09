Aprobada por unanimidad el Proyecto de Ley contra la Violencia de Género de La Rioja

El pleno del Parlamento regional ha aprobado por unanimidad en su sesión de tarde el Proyecto de Ley contra la Violencia de Género de La Rioja. Una Ley que llega "desde el acuerdo y el consenso" y que se encuadra dentro de un marco de protección "muy importante" para la mujer, tal y como ha indicado el consejero, Pablo Rubio. "Un primer paso para avanzar" pero -como ha reconocido- "todavía queda mucho camino por recorrer".

El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública ha sido el encargado de poner voz al Gobierno riojano para defender el Proyecto de Ley señalando que hoy, gracias a esta aprobación, "es un gran día" para nuestra comunidad autónoma.

En la sesión de esta tarde han querido estar presentes también, además de los parlamentarios, representantes de asociaciones de mujeres, entidades y servicios que trabajan con las mujeres, Colegios Profesionales, Fuerzas de Seguridad, Laboratorio de Violencia de Género de la UR y Plataforma 8 de marzo, entre otras. Una vez aprobada, todos han roto en fuertes aplausos.

Rubio ha querido recordar el proceso de tramitación de este Proyecto de Ley -que casi se ha extendido por un año- recordando que, en todo este tiempo, "no ha habido ninguna posibilidad de debate a la totalidad, toda vez que no ha habido una enmienda a la totalidad y eso siempre es una buena señal".

Ante ello ha querido agradecer a todos los grupos parlamentarios el debate de este Proyecto de Ley que ha estado unido "al acuerdo y al consenso".

En este punto -ha reflexionado- "tenemos muchos campos de conflicto" en este Parlamento "pero, a veces, hay pocos campos de paz y que éste lo sea, que podamos discutir y llegar a acuerdos es algo positivo teniendo en cuenta que, más allá de las paredes de este Parlamento, oímos voces contrarias a la razón de cristales rotos en las que discuten el contenido de esta norma y niegan una realidad que es contraria al principio de igualdad".

Para Rubio, este Proyecto de Ley viene a cubrir un déficit que existe en esta comunidad "porque éramos la última ccaa en tener un proyecto de Ley de Violencia de Género".

Aún así, "nos hemos servido de experiencias de otras comunidades y ahora es una de las leyes más completas" ya que, por ejemplo, la Ley -dentro de su definición- cuenta con algunas manifestaciones que "seguramente todavía sean insuficientes pero son novedosas en el marco legislativo como la violencia vicaria".

Entre las características de este Proyecto, ha dicho, "sabemos que la Ley no va a erradicar la violencia de género por sí misma pero establece un marco de protección que es muy importante". Además, ha indicado, "hoy no termina el camino. El Gobierno riojano no termina el camino con la aprobación de esta Ley".

Ahora, ha dicho, las ciudadanas en La Rioja "van a estar más protegidas, va a haber más protección, más prevención, más medios de atención en la lucha contra la violencia de género". Una Ley que tiene una razón: "La defensa de los derechos humanos y su protección".

"NO HAY QUE PONER REQUISITOS NI TRABAS, SOLO AYUDAR"

Tras la lectura del dictamen del Proyecto de Ley por parte de la socialista, Ana Santos, y en el turno de portavoces, la diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha mostrado su compromiso con esta Ley porque "tiene muchos puntos a favor" pero -como ha indicado- "no llegará a ningún sitio si no se muestra el compromiso que hoy vemos entre todos, sobre todo, de aquellas personas, asociaciones e instituciones que trabajan con estas mujeres".

"Más allá de los artículos y las mejoras, la realidad es que a lo largo de todas las comparecencias siempre hablábamos de la sensibilidad, cuidado y cariño que las víctimas necesitan para seguir adelante con el proceso. No hay que poner requisitos ni trabas solo hay que ayudar a la víctima cuando lo necesita. Y eso es lo que intenta abordar esta Ley", ha dicho.

Además, ha reconocido, "para mí lo más importante es que se han incorporado múltiples exigencias en esta Ley que, quizás por tardía, se ha podido mejorar, entre ellos, el reconocimiento de víctima sin tener que presentar denuncia. No podemos condicionar el acceso a los derechos por el hecho de que se denuncie o no".

Esta Ley -ha destacado- "recoge muchas cuestiones con una definición amplísima del concepto de víctima de violencia de género" y, finalmente, ha pedido un compromiso de todos para que, una vez aprobada, no se retroceda en esta Ley y estemos alerta. "Este es un paso pero hay que seguir luchando para mantener los derechos que, poco a poco, estamos conquistando".

En el turno de Ciudadanos, la diputada, Belinda León, ha anunciado el voto a favor del dictamen aunque como destacado "había que haber cuidado más los aspectos técnicos" del Proyecto de Ley, sobre todo en su punto de partida.

En este punto, ha indicado, "todos los diputados y expertos que han comparecido en las Comisiones y agentes involucrados hemos hechos un esfuerzo concienzudo en busca de consensos para mejorar el texto de partida y creo que lo hemos conseguido".

Aún así, ha proseguido, "ha habido colectivos que no se han sentido escuchados en el texto como el Colegio de Abogados".

"TODO LO QUE ESTÉ EN NUESTRAS MANOS"

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado del PP, Alberto Bretón, ha anunciado el voto a favor de su grupo porque "hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a estas mujeres violentadas en sus derechos".

De esta manera, Bretón ha reconocido que "la violencia de género es un cruel atentado contra la igualdad, la libertad y la vida de las mujeres. Una violencia intolerable que se dirige a la mujer solo por el hecho de ser mujer y esta violencia nos exige combatirla sin descanso y con todos los medios que estén a nuestro alcance".

Por ello, "lo primero que nos exige la sociedad es estar unidos en la defensa de la libertad y defensa de las mujeres y buscar soluciones para proteger a las mujeres víctimas y sus hijos".

Además, el diputado 'popular' también ha querido agradecer la labor de muchas asociaciones e instituciones "a lo largo de muchos años" por el compromiso social que han mostrado para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género".

"Esta Ley supone seguir avanzando en la protección de la mujer, de los hijos y la protección y perfección de la asistencia, ayuda con especial atención a los más vulnerables".

Finalmente, por parte del PSOE, de nuevo la diputada, Ana Santos, ha tomado la palabra para asegurar que "hoy saldamos una deuda con las mujeres riojanas en defensa de su vida y de su dignidad. Hoy salvamos vidas de mujeres y que salgan del infierno maldito de la violencia. La unión contra la violencia de género debe ser sólida y sin fisuras".

Una Ley necesaria porque "la última macroencuesta de violencia de género nos muestra como 1 de cada 2 mujeres manifiesta que ha sufrido violencia de género al menos una vez en su vida y 1 de cada 5 en el último año pero ¿cómo es posible que exista violencia de género en edades más jóvenes?, ¿cómo es posible que siga existiendo machismo en nuestra sociedad?. No hay perfil de víctima ni de agresor, solo hay algo en común, el hecho de ser mujer".