Applebaum advierte del peligro de trasladar el mundo real al virtual

La intelectual y pensadora Anne Applebaum ha advertido de los peligros que conlleva que el entretenimiento, la interacción social, la educación, el comercio y la política se estén trasladando del mundo real al virtual, especialmente a partir de la llegada de la epidemia sanitaria.

Ha reconocido también los aspectos positivos de la digitalización para la prensa como "llegar a más audiencias que nunca", innovar con la utilización del vídeo y audio, la velocidad para acceder a la información o la integración de "las personas que alguna vez se sintieron excluidas de la conversación nacional".

Applebaum ha recibido el Premio Internacional de Periodismo de el diario El Mundo, en un acto al que acudieron la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y varios diputados.

La premiada ha defendido el periodismo porque cree que "es mejor revelar los crímenes que esconderlos" y ha lamentado "que las voces razonables, racionales y matizadas" sean más difíciles de escuchar y que la polarización y la radicalización se propaguen rápidamente.

En su opinión, "si una mitad del mundo no puede escuchar a la otra, ya no podremos tener instituciones compartidas, tribunales apolíticos, una administración pública profesional o una política exterior bipartidista. No podemos comprometernos. No podemos tomar decisiones colectivas, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre lo que estamos diciendo -ha afirmado-".

Applebaum ha señalado a algunos dirigentes, como el expresidente americano Donald Trump o el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que "se burlan de los periodistas independientes", convierten las ruedas de prensa en "farsas" y tratan de convencer a millones de personas de que no se pongan vacunas que salvan vidas, se vuelvan contra las instituciones democráticas o contra el propio sistema electoral.