Apoyo de los barones al pacto con Sumar y críticas de García-Page a las "medias preguntas"

Barones y ministros del PSOE han expresado este sábado su firme respaldo al secretario general, Pedro Sánchez, y al acuerdo con Sumar, si bien el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado "medias preguntas" a la militancia, al obviar la referencia a una ley de amnistía.

Así lo han expresado a su llegada al Comité Federal del PSOE, que se reúne en plenas negociaciones para la investidura, la vicepresidenta tercera del Gobierno y el ministro de Exteriores en funciones, Teresa Ribera y José Manuel Albares, mientras que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha puesto en valor la "transparencia" del partido, "no homologable" a ningún otro.

La única voz discordante a la llegada al Comité Federal, que hoy se reúne con el objeto de convocar una consulta a la militancia sobre el pacto con Sumar y otros partidos como Junts, fue la de García-Page que ha criticado que la dirección del PSOE plantee una "media pregunta" sobre los pactos electorales y que no haga referencia a la ley de amnistía a los dirigentes independentistas catalanes condenados por el 'procés'.

En concreto la pregunta a la que podrán responder los afiliados la próxima semana dice: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?".

En la misma línea se ha manifestado el exdiputado socialista y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza que ha pedido la inclusión de la amnistía en la pregunta en defensa de la "democracia interna".

En el aval sin fisuras a Sánchez se ha situado el presidente de Asturias, Adrián Barbón, quien ha explicitado su apoyo al acuerdo con Sumar, "por muchos motivos. Creo que profundiza en la política social", en un momento en el que esta es más necesaria que nunca.

Al ser preguntado por la no inclusión de la amnistía en el enunciado -que no conocía al hablar con los periodistas-, Barbón ha dicho que la amnistía no es un acuerdo de gobierno.

Y ha señalado que él apoya la búsqueda de pactos que permitan la gobernabilidad y la investidura de Sánchez, y el marco en el que se tiene que mover ese acuerdo es la Constitución.

Barbón ha subrayado que no admite lecciones de constitucionalismo de aquellos que ni siquiera, en su momento, la votaron.

El expresidente valenciano Ximo Puig ha abogado por la convivencia, la reconciliación y el acuerdo, y ha tildado el acuerdo con Sumar de "muy ajustado a la realidad".

"Ahora corresponde al PSOE conseguir esa mayoría que han decidido los ciudadanos con diálogo, transacción y cesión, porque esa es la política", ha remarcado.

A juicio de Puig, la política parlamentaria exige acordar con otros para conseguir un objetivo: "que España tenga lo más rápidamente posible un gobierno de progreso y gobierne para todos los españoles".

Y sobre la amnistía, ha dicho que lo importante es que haya un acuerdo y en esa vía de solución ha apostado por "intentar desinflamar una situación en la que hubo un error fundamental que procede de los que iniciaron el procés, pero al final tenemos que superar".

También el secretario del PSC, Salvador Illa, ha mostrado la disposición del Comité a dar apoyo al acuerdo progresista con Sumar mientras que la exvicepresidenta Carmen Calvo ha subrayado la obligación del PSOE de dar estabilidad y progreso al país: "Para eso nacimos hace 150 años, y es lo que vamos a seguir haciendo".