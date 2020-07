Cs apoya a Sánchez para lograr el mejor acuerdo pero le pide que se modere

La portavoz de Cs, Melisa Rodríguez, ha asegurado que su partido seguirá estando a disposición del Gobierno de Pedro Sánchez, para llegar "al mejor acuerdo posible", pero le ha pedido que se modere y mire al centro porque no ayudan algunos pactos firmados con los populistas o con fuerzas como Bildu.

Y no ayuda, ha afirmado en rueda de prensa telemática, porque "en lugar de mirar por el bien común" solo miran por los intereses de sus partidos y están además debilitando la imagen internacional de España.

Otra cosa que, a su juicio, no contribuye a mejorar el posicionamiento de España en las negociaciones sobre el fondo europeo de recuperación es "la imagen de desgobierno" que ofrece el Ejecutivo ni que durante estos años, no solo el PSOE, no se haya cumplido con el déficit y otras reglas acordadas por Bruselas.

"Lo que ayudaría y sería definitivo es que Pedro Sánchez se modere, mire al centro y no a los populismos y no siga creando trincheras", ha subrayado la portavoz naranja ante la nueva reunión que tendrá lugar esta tarde del Consejo Europeo para intentar llegar a un acuerdo. EFE