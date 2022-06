El PP apoya regular el uso medicinal del cannabis

El PP es favorable a regular el uso medicinal del cannabis en España al igual que el Gobierno y sus socios, aunque pide extremar el cuidado para que esa autorización médica no derive en una mayor disponibilidad y consumo general.

Aunque todos aportan distintos matices, el PP coincide con el PSOE, Unidas Podemos y sus socios -ERC, EH Bildu y PNV- y también con Cs en la visión de avanzar hacia el uso medicinal del cannabis, una cuestión que se lleva debatiendo desde principios de marzo en una subcomisión creada a tal efecto en el Congreso de los Diputados, y por la que han pasado decenas de expertos.

Ayer acababa el plazo para presentar las conclusiones. En las suyas, el PP plantea analizar experiencias de regulación del cannabis para su uso medicinal que, en caso de ser autorizado, debe ser prescrito "exclusivamente" por profesionales sanitarios que sean especialistas en la materia.

El principal partido de la oposición recuerda que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la que marca los requisitos necesarios para la autorización de los medicamentos, como "pudiera ser en el caso particular del cannabis para uso medicinal", y recuerda que ya hay medicamentos aprobados que cuentan con componentes extraídos del cannabis.

El PP apunta a que es "insuficiente" la cantidad de ensayos clínicos avanzados en España para valorar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos con cannabinoides, según han dicho los expertos, y por eso ve preciso "contar con más evidencia científica que pueda garantizar para que casos se puede utilizar".

No menciona el PP cómo debería ser la distribución del cannabis (el PSOE plantea que se distribuya en la farmacia hospitalaria) ya que, a su juicio, "no tiene sentido hablar de modelos de distribución cuando todavía no hay evidencia científica sólida que permita la legalización de esa sustancia".

"Entre el prohibicionismo y la liberalización, (planteamos) la regulación basada en la experiencia pero con investigación de calidad y con avales de seguridad y eficacia", expone el PP en sus conclusiones.

A su juicio, se ha de reforzar el papel de los actores sanitarios que son claves en el uso terapéutico del cannabis si el organismo regulador lo autoriza, garantizar la seguridad del paciente, y velar porque no haya una mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera de la autorización.

También propone el PP elaborar en el seno del Ministerio de Sanidad un libro blanco sobre el uso medicinal del cannabis en España "desde el rigor y la evidencia científica con aportaciones de organismos del ámbito asistencial, de la investigación, sociedades científicas, asociaciones de pacientes".

Las conclusiones de esta subcomisión sobre el cannanis se someterán a votación a finales de este mes en ese organismo, y posteriormente en el Pleno del Congreso.