El PP apoya fiscalizar el plan de Igualdad para que no se "despisten" fondos

El PP apoya que se fiscalice el plan de Igualdad, dotado con 20.000 millones de euros, para comprobar que no se "despisten" a otros usos los fondos destinados a permisos o a la educación de cero a tres años, después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidiese que estas partidas se dedicasen a paliar la pobreza de las familias ante la inflación.

Fuentes de la dirección interina del PP han argumentado que ante tiempos "complicados" y "complejos", hay que revisar todo el presupuesto para comprobar qué gasto es "superfluo" y ponen en cuestión por ejemplo la existencia del Ministerio de Igualdad, dado que la mayoría de las políticas que impulsa son trasversales a otras áreas de Gobierno.

"Todo lo que sea propaganda o venga a justificar la existencia de 23 ministerios deberá ser revisado desde el principio de si responde a una necesidad real de los españoles", señalan estas fuentes, que además acusan al Ministerio de Igualdad de improvisar ante la cercanía del 8 de marzo anunciando planes que después no detalla.

Tras la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Xunta y futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo también argumentó que no era "prioritario" destinar 20.000 millones de euros a políticas de igualdad "en un momento en que no podemos pagar el precio de la luz, las fábricas están cerrando, los barcos no pueden salir a faenar y los sectores agrarios no pueden pagar la factura del combustible".

La propuesta de Ayuso de redirigir esta partida fue respondida por el Gobierno que acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de "frivolizar" en materia de Igualdad y explicó que los 20.000 millones en Igualdad no son del coste de Ministerio, de 500 millones, si no de políticas como la educación de 0 a 3 años, el permiso de paternidad y maternidad o de acabar la brecha en las pensiones.

El Gobierno aprobó el pasado 8 de marzo el III Plan estratégico de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que estará vigente entre 2022 y 2025 y está dotado con 20.319 millones de euros.