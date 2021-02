Aplazada la reunión sobre la crisis por el fin del mandato del presidente sin que se hayan celebrado elecciones

Las conversaciones políticas convocadas este lunes en la ciudad de Garowe, en el estado de Puntlandia, han sido aplazadas debido a las disputas precisamente debido al lugar en el que debía celebrarse el encuentro, destinado a resolver la crisis derivada de las elecciones y el fin del mandato del presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed.

El mandatario, conocido popularmente como 'Farmajo', anunció la semana pasada una nueva ronda de consultas para poner fin al estancamiento, si bien los líderes de los estados de Puntlandia y Jubalandia expresaron su negativa a que se celebrara en Garowe y apostaron por la capital, Mogadiscio.

Asimismo, la oposición había reclamado que el presidente compareciera en calidad de candidato y no como jefe de Estado, dado que su mandato expiró el 8 de febrero. Finalmente, las disputas no han sido resueltas y la reunión no ha tenido lugar, según ha informado el portal somalí de noticias Goobjoog News.

Por su parte, el expresidente Hasán Sheij Mohamud, uno de los candidatos a la Presidencia, defendió el domingo la necesidad de que los candidatos estuvieran incluidos en las conversaciones. "Proponemos una expansión de la participación incluyendo a representantes de los candidatos a la Presidencia", dijo.

"Mi opinión es que los mismos participantes de las últimas conversaciones, que fracasaron a la hora de lograr soluciones en los asuntos principales, no pueden lograr soluciones por sí mismo", arguyó, en referencia a las conversaciones celebradas a finales de enero en la ciudad de Dhusamareb.

En este contexto, el expresidente Sharif Sheij Ahmed, ha desvelado que la oposición convocará manifestaciones el viernes en la capital como parte de una serie de movilizaciones contra 'Farmajo', al tiempo que ha dicho que el presidente está "ilegalmente" en el cargo, tal y como ha recogido el portal somalí de noticias Garowe Online.

Naciones Unidas aplaudió la semana pasada la convocatoria de los contactos en Garowe y pidió a las partes "buena voluntad" y "colaboración" para lograr un acuerdo sobre la celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales, que debieron arrancar en diciembre.

La Presidencia somalí indicó que la reunión tenía como objetivo abordar la aplicación del acuerdo alcanzado el 17 de septiembre de 2020, que fijaba el calendario electoral y los procedimientos, si bien quedó inmediatamente en duda después de que las autoridades de Puntlandia rechazaran ser sede del encuentro.

Los candidatos opositores a la Presidencia somalí anunciaron el 8 de febrero que dejarían de reconocer al actual mandatario, conocido popularmente como 'Farmajo', debido al fin de su mandato, al tiempo que apostaron por crear un organismo encargado de la preparación de las próximas elecciones.

Apenas un día antes, el presidente del Parlamento de Somalia, Mohamed Mursal, había descartado la opción de prolongar el mandato de 'Farmajo', quien ha expresado su deseo de seguir gobernando para evitar un vacío de poder que pudiera abocar al país definitivamente al caos.

La polémica estalló por el rechazo de los opositores a los trabajos del organismo establecido para organizar las elecciones debido a su composición, al entender que está formado por designados políticos, agentes de Inteligencia y "amigos" del presidente, motivo que les llevó a anunciar su intención de crear una "comisión nacional electoral de salvación" paralela.