Cs aplaude la aprobación del decreto sobre medidas en materia educativa y critica "falta de apoyo de la izquierda"

Ciudadanos (Cs) ha valorado la aprobación este miércoles en la Diputación Permanente del Parlamento del decreto-ley por el que establecen medidas en materia educativa dirigida a los centros docentes concertados y a la red de centros adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus, y ha lamentado la "falta de apoyo" del PSOE-A y de Unidas Podemos.

En un comunicado, la portavoz de Cs en la comisión parlamentaria de Educación, Mar Sánchez, ha criticado la falta de apoyo al decreto por parte del PSOE-A y de Unidas Podemos, apuntando que "es duro que ni siquiera apoyen firmemente el aumento de fondos que hace la Junta de Andalucía, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha quitado los fondos Covid este año".

"No hay excusas. No apoyan al alumnado de la concertada", según ha dicho la diputada de Cs, quien ha explicado que la Consejería de Educación, liderada por Ciudadanos y con Javier Imbroda a la cabeza, "incluyó en el presupuesto de la comunidad las cuantías para pagar entre enero y septiembre de 2022 los gastos de limpieza de los centros concertados según los requerimientos sanitarios, y también estaban centradas en apoyar a los profesionales de las unidades de educación especial", pero las cuentas finalmente no salieron adelante por el rechazo de PSOE-A, Unidas Podemos y Vox.

"Desde Cs seguiremos apoyando y defendiendo los derechos de todo el alumnado, de todos los centros sostenidos con fondos públicos, aunque la oposición ponga trabas para ello y el mismo gobierno de Sánchez se haya olvidado de que en España, y en concreto en Andalucía, sigue habiendo covid", ha concluido la parlamentaria liberal.