La APIF acusa al fiscal general de "tráfico de favores" y "desviación de poder" por el nombramiento de Delgado

Formaliza el recurso en el Supremo contra la designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y DDHH

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha formalizado el recurso que había anunciado ante el Tribunal Supremo (TS) para anular el nombramiento de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos al considerar que es fruto de un "tráfico de favores" entre ambos y de una "desviación de poder" por parte de su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz.

La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que el proceso que concluyó con la designación de Delgado para este cargo el pasado 13 de junio estuvo plagado de "importantes irregularidades" que "revisten una gravedad suficiente para dar lugar a su anulación".

Para la APIF, la primera irregularidad fue adelantar del 19 al 8 de junio el Pleno del Consejo Fiscal para asignar la plaza. A su juicio, García Ortiz "tenía prisa" por nombrar a Delgado, "su anterior jefa", "mentora" y "amiga", debido al adelanto electoral al 23 de julio, una cita con las urnas "que podría haber frustrado sus intenciones" si hubiera propiciado cambios en la Fiscalía General del Estado (FGE) y en el Consejo Fiscal.

La segunda irregularidad, sostiene APIF, pasaría por la negativa de García Ortiz a abstenerse del debate y la designación del candidato para este cargo, dada su "muy estrecha" relación de amistad con la candidata, "que pudiera afectar a la apariencia de imparcialidad que debe tener al realizar la propuesta en cuestión".

En este sentido, la APIF recuerda que cuando Delgado era fiscal general nombró a García Ortiz jefe de la Secretaría Técnica, "promoviéndole así a la primera categoría de la carrera fiscal, lo que le convirtió en el fiscal de sala más joven del escalafón".

"Por otra parte, parece más que razonable pensar que su nombramiento como FGE (después de la dimisión anticipada de Dolores Delgado) se debió básicamente a los buenos oficios de su antecesora", añade.

La APIF aprecia en todo ello "un indebido tráfico de favores" entre Delgado y García Ortiz, "que éste tendría de alguna forma que devolver", "lo que ya sería bastante grave y ciertamente no favorece precisamente la imagen institucional de la FGE".

También observa una "desviación de poder" por la forma en la que se desarrolló el Pleno del Consejo Fiscal del 8 de junio. Según cuenta, los seis vocales electivos de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y el de la APIF, Salvador Viada, advirtieron a García Ortiz de que Delgado incurría en una causa de incompatibilidad, pidiéndole resolver esto antes de continuar con la adjudicación de la plaza, pero lo rechazó y la propuso para el cargo.

Esa incompatibilidad se basaría en que la pareja de Delgado, el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, preside una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos (FIGBAR), misma materia a la que ella se dedicaría.

"En este punto, al no atenderse su solicitud, los vocales de AF y de APIF manifestaron (...) que no iban ni a debatir ni a emitir informe alguno sobre el puesto de fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, puesto que todo era un montaje y se les estaba privando de su competencia para pronunciarse sobre la existencia de una causa de incompatibilidad", expone APIF.

Y, continúa, como "no querían participar en esta tramoya", no emitieron su voto en contra ni se abstuvieron sino que no participaron del debate sobre esa plaza, aunque físicamente permanecieran allí para deliberar sobre las otras que se iban a proponer en ese mismo Pleno.

FUNCIONAMIENTO "CAUDILLISTA"

La APIF aduce que el Pleno no quedó válidamente constituido en lo tocante al puesto de fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos porque para ello deben estar presentes "al menos ocho de sus miembros, de los cuales seis deben de ser vocales electivos", y en este caso solo quedaron cinco vocales, de ellos solo dos electivos, los de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Con todo, APIF cree que "cabe invocar la existencia de desviación de poder en la actuación y finalmente en la propuesta del FGE al Ministerio de Justicia" para nombrar a Delgado.

Lo enmarca además en "el funcionamiento 'caudillista' de la FGE, en la etapa anterior y en la actual, que se ha denunciado en muchas ocasiones por parte de organizaciones corporativas y de la sociedad civil se pone de relieve con especial intensidad".

Cabe recordar que, aparte de APIF, también han recurrido este nombramiento ante el Supremo la AF y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, que aspiraba al cargo que finalmente se otorgó a la que fuera jefa del Ministerio Público.