Apesteguia dice que MÉS "no puede" pactar en Capdepera con el PP mientras éste no rompa con Vox

El coordinador de MÉS per Mallorca y portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha subrayado este lunes que MÉS "no puede" pactar en el Ayuntamiento de Capdepera con el PP mientras éste no rompa con Vox, tras la salida del regidor ecosoberanista Pere Fuster por haberse impedido el acuerdo.

Así ha respondido Apesteguia en el Parlament a las preguntas de la prensa sobre el conflicto que se ha abierto entre la dirección insular de la formación y la agrupación local.

El coordinador ha explicado que rechazan entrar a formar parte de la corporación municipal del Ayuntamiento que gobierna la alcaldesa del PP, Mireia Ferrer, ya que, a su entender, mientras el PP mantenga acuerdos con Vox "no puede entrar en el concurso normal de pactos con el resto de fuerzas políticas más o menos cercanas".

Apesteguia ha reconocido que son "momentos complicados" puesto que hay "una divergencia de análisis y de conclusión" entre MÉS per Mallorca y MÉS per Capdepera, y que se busca una solución tras las dos reuniones mantenidas, en las que Apesteguia ha afirmado que ha participado, entre ambas organizaciones para tratar la cuestión.

"La Ejecutiva de MÉS per Mallorca ha hecho su análisis y la decisión, tomada por unanimidad, fue que mientras el PP pacte con Vox y normalice la extrema derecha, no puede entrar en el concurso normal de pactos entre fuerzas políticas más o menos cercanas", ha argumentado.

((Habrá ampliación))