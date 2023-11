Apertura de compuertas en varios embalses gallegos, que alcanzan el 100 % de su capacidad y la mayoría supera el 80 %

El nivel de ocupación de varios embalses gallegos ha llegado al cien por cien, lo que supone la apertura de compuertas para permitir el paso del caudal de agua y evitar desbordes en las presas, según han informado fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Así, los últimos datos actualizados de este lunes reflejan que se encuentran al cien por cien de su capacidad los embalses de abastecimento de Eiras (que suministra al área de Vigo) y Pontillón de Castro (que suministra al municipio de Pontevedra).

Con respecto a las presas de uso hidroeléctrico o industrial, el volumen de agua almacenada ha llegado al cien por cien en Eume, Vilagudín y Vilasenín.

Además, hay varios embalses, tanto de abastecimiento como de aprovechamiento hidroeléctrico, que superan el 80 % de su capacidad, como son los de Zamáns, en Vigo; Baiona; Vilagarcía; Ribeira; el de Fervenza del Xallas; Santa Uxía; Porto de Mouros y Touro.

Mientras, sigue activado el Plan Inungal en coordinación con los servicios de Emergencias para mantener bajo vigilancia los cauces de los ríos, ante el riesgo de desbordamientos por las lluvias. Según la última actualización facilitada por la Axencia de Emergencias de Galicia, en el marco de esa vigilancia "cabe prestar atención" a varios ríos por estar por encima del umbral de seguimiento.

Se trata de los ríos Ouro (Foz), Sor Baixo (O Vicedo), Regos Das Mesta (Valdoviño), Eume Ribeira (As Pontes), Ladra (Begonte), Miño (Lugo, A Peroxa, Salvaterra do Miño), Avia (Ribadavia), Arnoia (Baños de Molgas) y Tea (Bouza do Viso).

INCIDENCIAS POR EL MAL TIEMPO

Por otra parte, las incidencias provocadas por la borrasca Domingos se han seguido notando en las últimas horas en toda Galicia, especialmente en las provincias atlánticas, donde municipios como los pontevedreses de Soutomaior o Ponte Caldelas.

Así, el Ayuntamiento de Soutomaior ha recuperado la normalidad tras varias horas sin suministro eléctrico, ni internet ni líneas de telefonía, debido a la incidencia del mal tiempo en los sistemas de abastecimiento de servicios.

En Ponte Caldelas, el desbordamiento del río Verdugo este fin de semana ha causado daños por anegamiento en varios locales, así como en el campo de fútbol de Chan da Barcia, a lo que se suman farolas, muros dañados, mobiliario urbano, etc. Su alcalde, Andrés Díaz, ya avanzaba en las últimas horas que pedirá ayudas a Xunta y Diputación, ya que los daños y pérdidas son "millonarios".

En Nigrán, aunque los ríos discurren crecidos no ha habido desbordes ni anegamientos en las últimas horas, y una brigada municipal sigue trabajando en los cauces para la retirada de ramas y evitar colapsos. El alcalde, Juan González, ha confirmado a Europa Press que, poco a poco, se va recuperando la normalidad, después de que el viento y la lluvia hubieran afectado a las dunas de Panxón y al paseo de A Madorra en los últimos días.

En Lugo, la Policía Local ha atendido durante el fin de semana numerosos requerimientos por los efectos del temporal. Así, en la calle Illa da Toxa se produjo la caída de un poste de telefonía; en la calle Cidade de Vigo se cayeron restos de aislante de un inmueble, causando daños en varios vehículos; también sufrieron daños varios coches en la calle da Bouza por caida de parte de una cubierta de 'panel sandwich'.

Asimismo, la Policía Local de Lugo ha informado también de varias caídas de árboles en distintos puntos de la ciudad y del desprendimiento de parte de una fachada en la calle Rof Carballo, donde se procedió al vallado de la acera como medida de prevención.

