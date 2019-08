Apartan al jefe de los bomberos que dirigió el rescate de Julen: "No sé en qué he fallado"

Julián Moreno, el jefe de Bomberos que se puso frente del rescate del niño Julen en Totalán, ha sido destitudio por la nueva presidencia del Consorcio Provincial de Málaga. También fue el diseñador de la cabina por la que descendieron los miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias y la Guardia Civil de Montaña para buscar al niño a más 70 metros de profundidad. Según ha publicado ABC este domingo, el propio Moreno ha confirmado que ya no es el jefe de parques de la provincia. La salida coincide con la llegada de Manuel Marmolejo a la presidencia del Consorcio, que sustituye a Francisco Delgado, que era la otra cabeza visible en el rescate de Julen el pasado enero.

Este lunes, Moreno ha explicado en el programa "Espejo Público" de Antena 3 cómo se encuentra tras esta inesperada decisión. "Me dicen que es un motivo objetivo, pero toda la plantilla se pregunta cuál es. No sé qué he podido hacer mal en todo el año y que haya percibido en una semana el nuevo presidente de la Diputación", asegura. "Tengo WhatsApps, llamadas, bomberos de toda España...", relata sobre el apoyo recibido desde el intento de rescate del niño. Además, ha explicado para Antena 3 que accedió al puesto porque es el único funcionario de carrera que en ese momento reunía los requisitos para el puesto de director técnico y considera que esas circunstancias siguen vigentes.

Hasta el momento no tendrá sustituto, según indica ABC. "El puesto queda vacante, ya que para sustituir a Moreno se necesita a un funcionario de carrera. Hasta que se busque alguien que cumpla los requisitos, la Diputación de Málaga ha creado un puesto de supervisión de los cinco coordinadores provinciales bajo del coordinador de Ronda", explica el diario de Vocento.