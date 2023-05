Aparecen pintadas en la sede del PSOE de La Laguna (Tenerife)

El PSOE de La Laguna ha condenado este jueves el acto vandálico cometido contra la fachada de su sede durante la madrugada al aparecer pintada con pintura negra y con alusiones al 'Tito Berni', el exdiputado socialista investigado por el 'caso Mediador'.

Este tipo de acciones, señalan los socialistas en una nota, "no suceden por primera vez, son en realidad un ataque contra los procesos democráticos, no tiene justificación alguna que quienes supuestamente creen en la democracia lleven a cabo estos actos inaceptables".

En esa línea subrayan que "la democracia es libertad de manifestación y de expresión, pero nunca puede estar relacionada con la violencia".

Por ello, el PSOE avanza que está estudiando la posibilidad de denunciar este ataque ante las autoridades competentes "para proteger la convivencia y el civismo, también durante los procesos electorales".

Desde el PSOE de La Laguna se reiteran en que "no hay causa que pueda justificar el uso de la violencia" y recuerdan que "no es una libertad que se pueda apropiar ninguna fuerza política" por lo que invitan a todas las fuerzas políticas a defender las ideas donde debe hacerse, que no es otro lugar que en las urnas el próximo 28 de mayo".