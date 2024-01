APAG Extremadura Asaja cree no ha llovido para garantizar la campaña de riego y La Unión pide un trasvase Tajo-Guadiana

Las abundantes lluvias registradas los últimos días en Extremadura han sido recibidas de forma "positiva" por el sector agrario pero no serán suficientes, de momento, para garantizar la próxima campaña de riego en la región, que viene sufriendo restricciones en los últimos años.

Así lo ha indicado el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, quien ha subrayado que venía "lloviendo lo justo" para mantener los cultivos de secano y la dehesa, y que las sucesivas borrascas de esta semana se van a notar en los embalses, pero "de ahí a que se pueda garantizar una campaña de riego con normalidad todavía queda mucho".

En este sentido, el coordinador regional de La Unión, Luis Cortés, ha planteado la necesidad de impulsar un trasvase entre las cuencas del Tajo y el Guadiana, en concreto, desde el embalse de Valdecañas, por el Guadarranque, hasta la presa de Orellana.

Una infraestructura sobre la cual ya se han realizado estudios, y que supone una conexión de 15 kilómetros desde el pantano de la cuenca del Tajo hasta la cabecera del río Guadarranque.

Cortés, que ha criticado los últimos desembalses del Tajo para la producción eléctrica, ha dicho que "no puede ser que no tengamos agua para poder regar y estemos llevando el agua del Tajo a Almería y no seamos capaces de llevar el agua del Valdecañas por el Guadarranque a la presa de Orellana".

Una cuestión que tiene previsto transmitir al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, convocada precisamente para hablar de infraestructuras de agua.

En este sentido, ha remarcado que tras el embalse de Valdecañas hacia adelante el agua se utiliza "exclusivamente para saltos de agua y no tiene ningún aprovechamiento agrícola, ni de población, ni de nada", por lo que apuesta por "coger este agua" que se está "tirando" para abastecer las campañas de riego en la cuenca del Guadiana.