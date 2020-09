PP anuncia "ofensiva parlamentaria" para que el Gobierno explique veto al Rey

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha declarado que su formación presentará una "ofensiva parlamentaria" para que el Ejecutivo central dé "una explicación clara" sobre por qué "ha vetado" la presencia del rey Felipe en un acto en Cataluña.

El vicesecretario de comunicación del PP ha declarado que es "incomprensible" que el rey no esté en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona y que "si el Gobierno sugiere" que el monarca no ha acudido a Cataluña por su seguridad, el Ejecutivo central no es capaz de mantener ésta en un viaje del jefe de Estado en territorio nacional.

"Tal vez tengamos un ministro del interior que no esté a la altura de las circunstancias", ha señalado Montesinos, que ha afirmado que el PP "redoblará su exigencia" al Gobierno para que "dé explicaciones" y conteste a las preguntas "que no responde a los periodistas", en alusión a un encuentro de la vicepresidenta Carmen Calvo.

Montesinos ha recordado que los jueces y fiscales en aquella comunidad han hecho "un papel fundamental" y han "sufrido unas presiones enormes" para que "prevaleciera el Estado de derecho y la democracia en Cataluña". EFE

