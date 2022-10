El TS anula la condena a Echenique por atribuir una violación a un asesinado

El Supremo ha anulado la condena de 80.000 euros al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, por atribuir una violación a un hombre, asesinado en 1985 en un crimen en el que participó la candidata a la alcaldía de Ávila Pilar Baeza, al entender que lo ampara la libertad de expresión.

Echenique y el exdirigente de Unidas Podemos Juan Manuel del Olmo fueron condenados por un juzgado de Leganés a pagar una indemnización conjunta de 80.000 euros, tras una denuncia de los familiares del fallecido, por una intromisión ilegítima en el honor, ya que el Supremo no consideró probada la violación.

Pero ahora, la Sala de lo Civil del Supremo anula parcialmente la sentencia de la Audiencia de Madrid, que ratificó la resolución condenatoria del juzgado de Leganés, al absolver a Echenique y rebajar a Olmo la indemnización, que cifra en 10.000 euros.

La sentencia es fruto de la demanda interpuesta en mayo de 2019 por el hermano de Manuel López Rodríguez tras escuchar unas declaraciones de Echenique y leer un tuit de Del Olmo en el que ambos daban por hecho que Baeza había sido violada 35 años antes por un hombre, que fue asesinado por un familiar de ella con la ayuda de la joven.

En concreto, el 4 de marzo 2019 el actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso respondió en una rueda de prensa a la pregunta de si respaldaba la candidatura de Baeza a la alcaldía de Ávila tras conocerse que había sido condenada por ese asesinato.

"Simplemente, remarcar que hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años, que se refieren a una mujer que fue violada (...)". Por su parte Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, escribió en Twitter: "Abrazo a Pilar Baeza de Podemos Ávila. Hace 35 años fue víctima de una violación. Su novio entonces disparó al hombre que la violó. Ella fue condenada por complicidad y pagó su deuda con la sociedad".

El Supremo condenó en 1990 a Pilar Baeza, que finalmente no obtuvo representación municipal el 26 de marzo de 2019, a 30 años de cárcel, de los que cumplió seis, como cómplice del asesinato en 1985 en Madrid de Manuel López.

Sus familiares demandaron a los dos cargos de la formación morada al entender que sus conductas afectaron al honor del fallecido.

En el caso de Echenique, la Sala valora que las declaraciones se hicieron oralmente y como respuesta a una pregunta de un periodista. Además, afirma que la cuestión sobre la que manifestó su opinión era de interés general y que puede ser disculpable una cierta imprecisión propia de la comunicación oral, acentuada por la inmediatez exigida a responder una pregunta en una rueda de prensa.

En su sentencia, explica que Echenique no hizo una acusación directa al fallecido, por lo que su declaración puede interpretarse más que como la imputación de haber cometido una violación a una persona concreta, como una muestra de solidaridad con su compañera de formación política, en la que resaltó lo lejano de los hechos, dando credibilidad a la versión de Baeza.

Además, añade, se remitió a las declaraciones que había hecho otro responsable político de su partido, a las que no puede hacerse reproche jurídico.

Sin embargo, en el caso de Del Olmo, se trató de una declaración escrita que pudo por tanto ser expresada con detenimiento y reflexión, en la que no se limitó a mostrar su solidaridad con su compañera de formación política, sino que imputó directamente al asesinado haber violado a Baeza.

La sentencia recoge que las tesis políticas que pueda defender el demandado no legitiman su conducta. "No puede confundirse la lucha contra la violencia de género, plenamente legítima, con la acusación pública y directa a la víctima de un asesinato de ser el culpable de una violación respecto de cuya realidad no existe prueba", subraya.

En estas circunstancias, precisa la Sala, "consideramos que la ponderación entre la libertad de expresión de Del Olmo y la memoria del fallecido debe arrojar un resultado diferente, y que la imputación directa al fallecido de haber cometido una violación no estaba justificada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión".