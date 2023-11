La AN anula el cese del coronel de Santa Cruz de Tenerife implicado en el 'caso cuarteles' por falta de motivación

Asegura que la resolución de Interior "no está suficientemente motivada" e insta a su reingreso

La Audiencia Nacional (AN) ha anulado el cese del coronel José María Tienda como jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife acordado por el Ministerio del Interior por su presunta implicación en el conocido como 'caso cuarteles', asegurando que la decisión del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska "no está suficientemente motivada".

En un auto, recogido por Europa Press, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 7 estima el recurso presentado por la defensa del coronel, en el que se acusaba a Interior de haber "prescindido total y absolutamente del procedimiento", señalando además "la falta de motivación y la desviación de poder".

Así, el magistrado incide en que "dicha resolución no es conforme a derecho", por lo que la anula y declara el derecho del recurrente a su reingreso en el puesto del que fue cesado, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a pagar al demandante las diferencias retributivas dejadas de percibir desde la fecha de la efectividad del cese.

La Audiencia Nacional explica en su resolución que el expediente de Interior recoge que su "cese deriva de la pérdida de confianza por su comportamiento no ejemplar". "Sin embargo, dicha fórmula general de comportamiento no ejemplar no se concreta en hechos individualizados que permitan al recurrente defenderse de los mismos y, por lo tanto, del cese, por lo que la resolución se ha de entender que no está suficientemente motivada, por lo que debe ser anulada", concluye.

Fue el pasado mes de marzo cuando el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, acordó el cese por "pérdida de confianza" teniendo en cuenta la investigación de Asuntos Internos -judicializada en un juzgado de Madrid-- sobre las presuntas irregularidades en las obras realizadas en diversas instalaciones de la Guardia Civil.

Tienda, según un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, estuvo al frente de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife en los años en los que se adjudicaron de forma presuntamente irregular al menos siete obras por un importe conjunto de 44.866,20 euros.

Las presuntas irregularidades acometidas en dicha Comandancia -que se investigan ahora por la vía judicial- abarcan el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y abril de 2019, y afectan al menos a 47 obras.

Según recoge el documento del Instituto Armado, en esos cuatro años y medio aparecen contabilizadas en la Aplicación Logístico-Financiera Integral de la Guardia Civil distintas facturas emitidas por las empresas Angrasurcor SL, Solocorcho SL, Canarycork SL e Impermecork SL, así como por un trabajador por cuenta propia, "tramitadas como contrato menor y anticipos de caja fija por la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife por importe conjunto de 927.499,74 euros".

LAS OBRAS EN TENERIFE

En un oficio de Asuntos Internos consta que en 2019 el coronel jefe del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil emitió un informe sobre la verificación de la ejecución material de los trabajos que desveló que del total de facturas analizadas relativas a obras en 21 cuarteles --1 en la isla de El Hierro 4 en La Gomera, 5 en La Palma y 11 en Santa Cruz de Tenerife- se detectaron, entre otras cuestiones, ocho casos en los que no se había ejecutado alguna de las unidades de obra facturadas.

En dicho informe se desglosan siete de las adjudicaciones de obras que están bajo sospecha en acuartelamientos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fechadas entre 2017 y 2019, años en los que Tienda ya estaba como jefe de la Comandancia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En concreto, figuran tres en 2017: una en el cuartel de La Victoria, por 1.730 euros; una en el de Puerto de La Cruz, por 811,20 euros; y una en el de Icod de los Vinos, por 2.200 euros. También consta una en 2018 en el acuartelamiento de Los Llanos de Aridane, por 18.290 euros. Estas cuatro aparecen en la lista de "casos en los que no se ha ejecutado algunas de las unidades de obras facturadas".

A la lista se suman dos casos de "ejecución deficiente": uno en el cuartel de Los Llanos de Aridane, por 5.720 euros; y uno en el de Valverde de El Hierro, por 13.4546 euros. Las dos facturas son de 2018; la primera, por picado de los petos en toda la cubierta y zonas comunes; la segunda, por pintado con resina blanca en las fachadas exteriores y paramentos interiores de la zona de dependencias oficiales, "no habiéndose aplicado la resina que consta en la factura".

Consta también un caso en el que "se superponen obras". La factura, de 2.569 euros, es de noviembre de 2018 y responde a una "reparación de mortero y pintura de las perreras del acuartelamiento de La Laguna, coincidente con una obra en ejecución a fecha 14 de marzo de 2019".