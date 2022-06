Antonio del Castillo: Por fin se está haciendo justicia

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, la joven sevillana asesinada hace trece años, ha declarado hoy que "por fin se ha hecho justicia", tras la condena a Javier García, el Cuco, y a su madre, por mentir en el juicio por la muerte de su hija.

"LLevamos muchos años para demostrar las mentiras del Cuco, por fin se está haciendo justicia, han visto la gravedad de los hechos, por ese motivo le han metido los dos años, lo máximo que marca la ley", ha afirmado.

En unas declaraciones en el portal de su casa en Sevilla tras conocerse ayer la sentencia al Cuco y a su madre, Rosalía García, por falso testimonio, ha comentado que creía que la pena iba a ser menor, "de ocho meses a un año y pico" y que esperan que está sentencia "no quede en papel mojado".

"Se va a presentar recurso indudablemente, esta mentira tuvo repercusión en la anterior sentencia", ha afirmado el padre de Marta, quien ha asegurado que van a pedir que el Cuco y su madre entren en la cárcel: "Los hechos son muy graves, si no les meten en la cárcel, se estará indicando que mentir es gratuito".

Antonio del Castillo está convencido de que el Cuco ha mentido para que no se le hagan más preguntas: "Sabe más porque no ha querido hablar; cuando una persona se declara culpable sin dejar que se le pregunte es porque sabe más".

El padre de Marta ha afirmado no tener ningún problema con hablar con el Cuco: "Si él quiere algo conmigo que venga y hablamos los dos solos, no me hacen falta testigos y podemos llegar a un acuerdo".

También saben que el abogado de Javier García, Agustín Martínez, recurrirá la sentencia. "Yo siempre tengo ese miedo", ha afirmado Eva Casanova, la madre de Marta, quien ha lamentado que durante estos trece años la justicia no haya estado de su parte.

Sobre el testimonio del letrado Agustín Martínez, Antonio del Castillo ha añadido: El abogado televisivo dijo que esta sentencia había salido así por miedo de la jueza a salir en las portadas, que había sido una sentencia con miedo a la repercusión social. Está muy equivocado. Ninguna sentencia nos ha dado la razón, por muy mediático que sea el caso".