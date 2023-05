Antoñanzas (PR+-EV) lamenta que "en pleno siglo XXI seguimos con barrios sin aceras ni conexiones seguras" en Logroño

El candidato al Ayuntamiento de Logroño por Partido Riojano-España Vaciada, Rubén Antoñanzas, ha lamentado este miércoles que "en pleno siglo XXI, y después de haber gastado millones, seguimos con barrios sin aceras ni conexiones seguras" en la ciudad.

Antoñanzas ha presentado hoy sus propuestas en materia de movilidad. Son medidas con las que solucionar tanto la dificultad de circular y aparcar en el centro de la ciudad como los problemas de esa "otra movilidad" que lleva años "olvidada por el Ayuntamiento", la de las conexiones con los barrios.

"En pleno siglo XXI y después de gastar millones en reurbanizar calles -ha señalado Antoñanzas- seguimos teniendo zonas que no tienen aceras, lo que supone que los ciudadanos no pueden ir andando de un sitio a otro con seguridad. Los barrios, sin duda, han sido los grandes olvidados en los últimos años y es increíble que no tengan unas dotaciones tan básicas como unas aceras".

En concreto, se ha referido a tres proyectos que han sido reclamados desde el Partido Riojano en numerosas ocasiones a lo largo de la pasada Legislatura, centrando incluso mociones y enmiendas presupuestarias: la construcción de las aceras del acceso al campo de fútbol de Varea; las aceras de Avenida de Burgos, a fin de unir el barrio de Yagüe con El Arco y con el resto de la ciudad; y la construcción de la pasarela del barrio de Los Lirios, "una vez comprobado el fracaso del parcheado de la Circunvalación con el que se intentó contentar o, más bien, engañar a los vecinos".

SOLUCIONAR LA FALTA DE APARCAMIENTOS.

Para Rubén Antoñanzas, actuar sobre estos tres "puntos negros" en los barrios de la ciudad es urgente y prioritario frente a nuevas actuaciones prometidas en el centro. Y antes también de seguir reurbanizando el centro y continuar restando plazas de aparcamiento (cerca de 1.000 menos en superficie en esta Legislatura) se debe ofrecer una alternativa a otra grave situación generada en estos años.

"La movilidad se ha planificado y gestionado muy mal. Todos queremos una ciudad amable, tranquila... Pero esas medidas de pacificación y sostenibilidad deberían haber ido acompañadas por una política de aparcamientos porque el coche existe y es necesario dar una solución a los logroñeses que lo necesitan. Creo que ha sido un gran fallo y ahora, tanto PSOE como PP, lo pretenden solucionar con la construcción de nuevos aparcamientos subterráneos, solución que tardará dos años por lo menos".

Para Antoñanzas, es "acertado" plantear nuevas infraestructuras subterráneas en el entorno del Casco Antiguo, en Madre de Dios o en San Millán; e incluso plantea recuperar la idea inicial de dotar a la Villanueva de un aparcamiento en altura para residentes, "siempre destinado a los logroñeses que quieren apostar por vivir en el casco histórico pero sin renunciar a los servicios que pueden disfrutar en otras zonas".

No obstante, al margen de ir trabajando en estos proyectos, "la situación requiere medidas inmediatas y, para ello, es más efectivo aprovechar las infraestructuras que ya tenemos, con independencia de que se deba también planificar a medio-largo plazo".

La propuesta de Antoñanzas se sustenta en las cerca de 2.000 plazas de aparcamiento subterráneo en rotación que existen en el centro y las 2.600 de zona azul y verde. "Contamos con más de 4.000 plazas ya disponibles que no están ocupadas en todo momento. Pueden ser aprovechadas en condiciones ventajosas para los logroñeses, al menos de manera transitoria, mientras se construyen nuevos aparcamientos".

Se trata de negociar un acuerdo con los parkings privados y el comercio local para conseguir tickets gratuitos entregados por compras. "Ganamos todos: los clientes a los que se les facilita llegar al centro también en coche; los comerciantes que no ven limitada la llegada de compradores por la incertidumbre de no saber qué hacer con el coche y las empresas de aparcamientos que prefieren dar salida a esas plazas que tienen sin ocupar".

MOVILIDAD SOSTENIBLE.

Esta oferta se complementaría con ampliar a media hora, en determinados ámbitos y por periodos concretos, los quince minutos de gratuidad de la zona azul. "Se puede negociar con la concesionaria permitir más tiempo de gratuidad, a fin de posibilitar gestiones comerciales o personales en espacios que estén en obras o con dificultades especiales como ocurre ahora con las Cien Tiendas. Ante situaciones extraordinarias el Ayuntamiento debe reaccionar y actuar con agilidad y siempre a favor de los ciudadanos".

Al analizar la situación de la movilidad en la ciudad, Antoñanzas se ha mostrado partidario de los medios de transporte sostenibles, recordando la necesidad de impulsar su utilización. "En estos años la política de movilidad se ha planteado muy mal, lo que debería conseguir entre todos una ciudad de convivencia se ha traducido en enfrentamiento y crispación. Se ha criminalizado al conductor y, precisamente a través de la imposición, generado un rechazo a la bicicleta y otros medios de movilidad sostenible".

"Creo sinceramente que la extensión de carriles bici se ha desarrollado adecuadamente, al margen de algún punto concreto que pueda ser revisado, y además ha contado con el respaldo de modelo y económico de la Unión Europea. Ahora hay que fomentar su uso, y hacerlo sin que se perciba como una agresión para los que necesitan el coche para situaciones concretas".

Respecto al autobús urbano, Antoñanzas ha recordado que próximamente habrá que renovar la concesión del servicio y será por tanto el momento de determinar qué nuevas necesidades han surgido en la ciudad. "Hay que revisar la ubicación de nuevas dotaciones y de espacios residenciales que se van consolidando y que requieren líneas, paradas o mayor frecuencia. Asimismo con el autobús debemos dar cobertura a los centros laborales, acomodando los horarios si fuera necesario, siendo más flexible en general para ofrecer respuestas a diferentes perfiles de usuarios", ha finalizado.