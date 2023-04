El antirracismo a través de la danza y talleres de creación llega a diferentes salas de la capital con Marina Santo

Diferentes salas de la capital, como el Teatro Pradillo, Teatros del Canal o el centro cultural Paco Rabal, han acogido 'Más allá de la piel: ancestralidad, diáspora y danza', un proyecto para visibilizar el antirracismo de la mano de su creadora, Marina Santo.

Según ha explicado la creadora, en declaraciones a Europa Press, su objetivo era hacer un proyecto con la comunidad racializada porque "no hay representatividad, ni en los escenarios, ni en las películas".

El proyecto de 'Más allá de la piel', premiado en la convocatoria de Art for Change de Fundación 'la Caixa', nació en la sala Cuarta Pared, donde la artista fue invitada a impartir unos talleres para personas racionalizadas. "Fue una experiencia maravillosa, me movió mucho y me hizo pensar en qué formatos seguir trabajando desde la danza", ha explicado.

De esta forma, arrancó con una convocatoria de 30 plazas para los talleres gratuitos --a los que se apuntaron más de un centenar de personas--. "¿Cuál era mi objetivo? Que ese taller no se convirtiera en un casting. El corazón del proyecto es que la comunidad se conociera. Es una oportunidad de hacer red", ha apuntado.

Entre los cuatro seleccionados para su proyecto, el objetivo de Santo era que dos fueran profesionales y dos no y de diferentes nacionalidades. Asimismo, la creadora quería conseguir una convocatoria "muy comprometida con el tiempo histórico" a través de la danza contemporánea.

"Sin la ayuda de Fundación 'la Caixa' nada hubiera sido posible", ha resaltado la creadora, quien ha agradecido la "legitimidad" de esta institución para poner en valor su obra. "Ha habido rigor", ha añadido.

A través del cuerpo de Benia, Natasha, Julio y Malvin el público es "testigo de la afirmación de sus existencias, de sus vulnerabilidades y de sus potencias tanto a nivel individual como colectivo".

LA ARTISTA

Graduada en Historia (UFRJ) y especialista en Educación en Artes, Cultura y Ciudadanía por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) / Universidad Valladolid, Marina Santo se ha formado en Río de Janeiro, su ciudad natal, a muy temprana edad en ballet clásico, pasando después por el jazz, y ya en la edad adulta por la danza contemporánea, la danza teatro, capoeira angola y el yoga.

En Madrid, ha adquirido experiencia como bailarina y performer para diversas compañías y colectivos relacionados a la danza y al audiovisual.

Como artista educadora trabaja regularmente con mujeres, juventud, profesorado, comunidad Lgtbqi+ y diáspora y ha colaborado con más de 35 organizaciones e instituciones para la realización de sus proyectos a nivel nacional e internacional.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL ARTE

La Fundación 'la Caixa' ha destinado 445.680 euros a impulsar 20 nuevos proyectos de toda España seleccionados en la convocatoria de Art for Change que abre anualmente. Esta convocatoria ofrece ayudas a proyectos artísticos de disciplinas como las artes plásticas, la fotografía, el vídeo, la música, la literatura, el teatro, la danza y el circo, que fomentan el papel activo de colectivos en situación de vulnerabilidad.

En la convocatoria 2022 se presentaron 168 propuestas de artistas y entidades culturales de toda España. En total, han sido seleccionados 20 proyectos que han superado una primera evaluación artística y en una segunda fase una evaluación técnico-social.

Estos se llevarán a cabo en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, León, Zamora, Córdoba, Granada, Navarra y Lleida. Participarán en ellos más de 2.479 personas en situación de vulnerabilidad que tendrán la oportunidad de formar parte de un proceso de creación artística.