El antídoto de José Manuel Soto para solucionar los problemas del Betis que ha sorprendido en las redes

No están las cosas bien por la sevillana Avenida de la Palmera, después de que el Betis haya vuelto a perder, esta vez en Los Cármenes, frente al Granada, que se ha colocado líder de la LaLiga. Con esta derrota, el conjunto de Rubi suma nueve puntos, y está antepenúltimo en la tabla clasificatoria, en posiciones de descenso. Y como suele ocurrir en estos casos, cuando los automatismos del equipo no funciona, el primer señalado es el entrenador. Las horas de Rubi al frente del conjunto verdiblanco parecen contadas.

Y mientras se esperan noticias al respecto el artista hispalense, José Manuel Soto (bético reconocido) ha ofrecido a través de su cuenta oficial de Twitter su particular solución para arreglar los problemas del equipo, y es incorporar al veterano futbolista Joaquín al banquillo del Benito Villamarín para encabezar el cuerpo técnico. El jugador, a sus 38 años, continúa siendo uno de los principales activos del Betis en la actualidad.

El entrenador q necesita el @RealBetis lo tenemos en plantilla, se llama @joaquinarte — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) October 27, 2019

La receta de José Manuel Soto no ha dejado indiferente a nadie en las redes sociales, suscitando todo tipo de reacciones. Y es que no son pocos los aficionados o usuarios de las redes que no ven al centrocampista gaditano liderando al conjunto verdiblanco.

Te pasaste ayer en los terceros eh,no me mezcles liderazgo con entrenador joe. — Luis V. (@LUISVGONZALEZ14) October 27, 2019

No Soto hijo no! Ni de bromas lo digas, que aquí somos muuuuu nuestro y estamos muuuu sensible. — David Busto (@BustoDavid) October 27, 2019

Esto ya es de risas — 100% ANDALUZ (@montielluque) October 27, 2019

Soto....has perdido el sentido de tu vida — Iván (@ivanmorenocaler) October 27, 2019

Más allá de los comentarios, lo cierto es que Joaquín conoce bien los entresijos del club sevillano. No hay que olvidar que en el año 1997 entró en la cantera del Real Betis Balompié, militando en juveniles, en el Betis B y, luego, en la temporada 2000/2001, dio el salto al primer equipo, donde militó seis temporadas.

En 2006, el club andaluz llegó a un acuerdo con el Valencia C.F. para traspasar al jugador al club ché. Tras el paso de Joaquín posteriormente por el Málaga y la Fiorentina, en 2015 volvió a recalar en el club de sus amores, donde continúa dando la cara. Pero no solo por su faceta futbolística es conocido este jugador cuyo origen es el Puerto de Santamaría (Cádiz), ya que en los últimos años ha mostrado su cara más divertida y homorística, dejando momentos inolvidables para muchos.