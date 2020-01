Anticorrupción pide imputar a una docena de cargos de Convergència por blanqueo de capitales

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José De La Mata, que cite a declarar como imputados por un delito de blanqueo de capitales a un total de doce altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por las donaciones "relevantes" realizadas al partido entre 2008 y 2015 identificadas por la Guardia Civil en el marco de la causa del '3%'.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pide que se llame a declarar por un presunto delito de blanqueo a los ex consejeros de Interior de la Generalitat Jordi Jané y Felip Puig, al ex diputado nacional por Barcelona Pere Macías, la exconsejera de Educación Irene Rigau, la alcaldesa de Calella y exsenadora Montserrat Candini y al ex parlamentario catalán y ex presidente de Forum Barcelona Víctor Vila i Giró.

Asimismo, solicita que se cite como investigados al ex alcalde de Sallent que fue portavoz de CiU en la Diputación de Barcelona Jordi Moltó, al ex director general de Telecomunicaciones de la Generalitat Carles Flamerich; la exdiputada autonómica Gloria Renom; el exdiputado regional ya inhabilitado Xavier Crespo, el empresario y líder del sector liberal de CDC Marc Guerrero i Tarragó y Eduard Freixedes, otrora Eduard García, director de los servicios territoriales de Interior de Cataluña Central.

La Fiscalía parte de la disección de las donaciones a CDC y sus fundaciones que realizó la Guardia Civil con el estudio del Libro Diario y el Libro Mayor del partido hallados en el registro de sus instalaciones en octubre de 2015 y de los que se desprende que el partido usaba el dinero recaudado por Catdem y Forum Barcelona como propio, con política de unidad de caja, movimientos sospechosos entre ellos y donaciones que podrían encubrir mordidas.

Todos los 'convergentes' señalados por Anticorrupción realizaron donaciones al partido de entre 1.500 euros a 3.000 euros en distintos momentos del periodo objeto de estudio por la Guardia Civil, de 2008 a 2015 y en todos los casos, consignaron su aportación en el último trimestre del año. Candini, por ejemplo, llegó a donar 18.000 euros en cuatro pagos de 9.000 y 3.000 euros en diciembre de 2008, 2009 y 2010. Aquel año hizo la aportación el día 1, igual que Rigau.

UN PATRÓN EN LAS DONACIONES

La Guardia Civil alertaba en su informe, aportado a la causa el pasado mes de diciembre, de esta coincidencia de donaciones en periodos muy concretos, así como la relación entre las cantidades que aportaban personas físicas y jurídicas, pues cuando disminuían unas, aumentaban las otras, quedando compensadas.

Para Anticorrupción, las donaciones particulares y de empresas resultan "sistemáticamente complementarias de manera que se deduce un criterio superior al de las personas donantes", como cuando en 2014 las entradas de dinero de personas físicas se presentaron "de forma no sistemática y sin un criterio que las pueda prever en el mes de noviembre".

La Fiscalía destaca asimismo la evolución de las cantidades recaudadas y cómo se compensan entre aportaciones particulares y de empresas: "Se constata cómo las donaciones entran en descenso en 2011 para volver a aumentar en 2014, produciéndose un más que notable aumento tanto en número como en cuantía de donaciones en los años 2014 y 2015".

EL ORIGEN DEL DINERO

Explica que en 2013 fueron 14.600 euros y en 2015 superaron los 402.000, cuantía similar a la que habían registrado en 2008, si bien se necesitaron "muchas más" operaciones para alcanzar ese "parecido volumen de ingresos".

Anticorrupción considera que uno de los motivos que podría "justificar lo ocurrido" en las aportaciones de particulares es que obedezca a "algún tipo de actuación a través de la cual el partido ingresa y justifica fondos de origen desconocido al amparo de donaciones realizadas por particulares".

"Al respecto hay dos explicaciones, en abstracto -dice el fiscal--. La primera, que cada uno de los donantes haya decidido aflorar dinero en efectivo, no declarado. La segunda, que el dinero en efectivo, no declarado, procede del propio partido político".

Considera que esta es "una explicación perfectamente coherente con que las personas cuya imputación se solicita realizaran una actuación radicalmente diferente en los años 2008 a 2010, 2011 y 2013 y en 2014 y 2015, en que se constatan donaciones mensuales y de escaso valor".