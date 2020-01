Anticapitalistas no tiene esperanzas en PSOE-Podemos y anuncia agenda propia

Anticapitalistas, el movimiento integrado en Podemos que lidera la andaluza Teresa Rodríguez, ha expresado este sábado que no tiene "grandes esperanzas" en el futuro gobierno del PSOE y Podemos y ha anunciado una "agenda propia desde abajo" para la legislatura que empezará si hay investidura.

"No tenemos grandes esperanzas en el gobierno", ha anunciado en su cuenta de Twitter Anticapitalistas mientras en el Congreso se celebra el debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, que ha alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos para una coalición de la que Pablo Iglesias será vicepresidente.

En ese contexto, Anticapitalistas ha afirmado que "la emancipación de la gente trabajadora dependerá de la capacidad colectiva" que tengan para organizarse y "construir una alternativa política propia". "Lucha, autonomía y agenda propia desde abajo en esta legislatura que empieza", añade.

El movimiento buscará "empujar en esa dirección" e impulsar una propuesta ecosocialista y feminista.

"Estamos cerca de un gobierno liderado por el PSOE en el que se integrará UP. La legislatura se augura complicada. Hay que poner encima de la mesa demandas democráticas, sociales, feministas y ecologistas. No renunciemos a nada. No nos conformemos", señalan en Twitter.

Porque a juicio del movimiento del que forma parte Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en Andalucía, "no basta con derogar parte de la última reforma laboral" sino que se debe fijar un nuevo marco de relaciones laborales que erradique la precariedad de raíz.

Anticapitalistas avisa al Gobierno de que el techo de gasto impuesto por las instituciones de Bruselas no puede ser excusa para no revertir las desigualdades. "Si es necesario, hay que desobedecer", indica Anticapitalistas.

Pide además que los bancos devuelvan el dinero de su rescate, expropiar a las grandes empresas para repartir la riqueza y abordar "de una vez por todas" la cuestión de la vivienda, entre otros retos como abordar el conflicto catalán con un referéndum o reformar el poder judicial.