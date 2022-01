ANPE detecta "deficiencias" para afrontar la pandemia en centros educativos y reclama soluciones

El sindicato educativo ANPE ha exigido a la Administración soluciones ante las "deficiencias" que existen en los centros educativos asturianos para afrontar la crisis por COVID-19.

La organización ha publicado este domingo una encuesta que ha realizado en Asturias en la que la mayoría de los docentes confirman que en los centros educativos se pasa frío, que no se facilita una mascarilla a diario (o el número suficiente para un periodo de tiempo), que no hay medidores de CO2 en todas las aulas y que las bajas de profesorado no se están cubriendo, mientras la incidencia entre alumnos y docentes aumenta.

Según ANPE, en la citada encuesta han participado profesores de centros educativos públicos de toda la región: el 19% de zona rural, el 34% de villas y el 47% de las grandes ciudades asturianas (Oviedo, Gijón, Avilés). La participación abarca a docentes de todas las enseñanzas: maestros, secundaria, FP, enseñanzas régimen especial.

El muestreo que han compartido pone de manifiesto que en el 87% de las aulas existe ventilación permanente manteniendo abiertas las ventanas toda la jornada; que en un 12% ventilan cada cierto tiempo. El 64% de los encuestados pasa frío a pesar de disponer de calefacción.

Los medidores de CO2 no están presentes en 1 de cada 4 aulas, un riesgo añadido, al carecer de información en estos espacios. Además, según la citada encuesta, sol el 43% de los docentes afirma recibir una mascarilla diaria (o un lote suficiente para un periodo equivalente a una por día). De ellos, el 62% manifiesta que se le entrega mascarilla FFP2. Finalmente, los centros disponen de gel hidroalcohólico en un 71% de los casos.

En otro orden de casos, el 92,3% de los centros presentan alumnos y docentes contagiados. En referencia a los contagios del alumnado, el 92% de las aulas presentan alumnos contagiados. El detalle es el siguiente: han faltado cinco o más alumnos en el 24% de los casos; diez o más en el 7%; tres o más en el 31%; y dos en el 18% de los casos.

Respecto del contagio del profesorado, el 86% de los participantes refieren ausencias de profesores por COVID-19. El 6%, diez o más casos de baja; un caso, el 18%; dos casos, el 17%; tres casos, el 20%; y cinco o más casos el 23% de los docentes encuestados. Además, según ANPE, el 89% ratifica que no se cubren las bajas

Ante los datos del muestreo, ANPE reitera la necesidad de acelerar la vacunación de todo el profesorado y los alumnos menores de 12 años; resolver las situaciones del personal vulnerable, con alternativas a la docencia directa; facilitar una mascarilla diaria a cada docente; reforzar la calefacción todo el invierno, para compensar la ventilación cruzada; un medidor de CO2 en cada estancia.PCRs o test de antígenos para el resto de alumnos y docentes, ante un positivo en el aula; protocolos claros ante la detección de casos positivos; y establecer un sistema urgente de sustitución del profesorado para cubrir las bajas.

Además, ANPE solicita a la Consejería de Educación del Gobierno asturiano que sondee a los colegios e institutos a fin de ayudarles para superar las carencias.