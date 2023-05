ANPE critica "la caótica gestión" de la Consejería de Educación sobre la composición de los tribunales de oposición

ANPE critica "una vez más" la "caótica gestión de la Consejería de Educación respecto a la composición de los tribunales de oposición". La Consejería de Educación "ha nombrado como miembros de tribunales a docentes de otras especialidades que no son afines a la convocada, profesores de otros cuerpos, y también aparecen personas que legalmente no pueden ocupar ese puesto".

Todo ello, aseguran desde el sindicato, "lo que ha generado gran malestar entre los nombrados y gran incertidumbre e indignación entre los opositores".

La Resolución 28/2023, de 24 de mayo, de la Dirección General de Gestión Educativa, por la que se hace pública la composición de los distintos Tribunales "está plagada de errores, introduce diversas irregularidades y, en algunos casos, ha nombrado a personas que normativamente no pueden ser tribunal", indican en una nota de prensa.

En ANPE-RIOJA "somos conscientes de la particularidad de nuestra comunidad autónoma y de la dificultad de nombrar tribunales en ciertas especialidades en las que no hay suficientes funcionarios de carrera, pero esto no justifica el despropósito de esta resolución. Una vez más la Consejería no planifica sus actuaciones y genera caos, numerosas reclamaciones y malestar entre la comunidad educativa".

En varios tribunales -prosiguen- "aparecen nombrados docentes pertenecientes a cuerpos inferiores a los de la oposición, lo que es contrario al Artículo 7 del RD 276/2007. También se han nombrado a personas que ocupan cargos directivos o son liberados sindicales, los cuales, tal y como indica la propia convocatoria de oposiciones, no pueden ser miembros de tribunal".

En otros casos, "se ha elegido personas de especialidades diferentes a la del tribunal, que nada tienen que ver con la especialidad, obviando a funcionarios de carrera de especialidades afines. Así, por ejemplo, se da el caso de que docentes de Dibujo están en el tribunal de Construcciones Civiles y Edificación; aparecen informáticos en Sistemas Electrotécnicos, existiendo funcionarios de las familias profesionales de Electricidad y Electrónica; profesores de Geografía e Historia van a examinar a opositores de Economía, y especialistas en Inglés podrán examinar a futuros peluqueros".

Por último, "tampoco se ha aplicado ningún criterio coherente cuando hay un número limitado de profesores de la especialidad y varios tribunales. Lo más correcto sería distribuirlos entre todos los tribunales de forma homogénea y no dejar los últimos tribunales sin miembros de esa especialidad".

"Le recordamos a esta Administración, que en caso de no tener funcionarios de la especialidad puede recurrir a RR.HH. de otras CC.AA. así como a la contratación de especialistas y asesores. Con el fin de garantizar un buen desarrollo del proceso, cada tribunal debería estar compuesto, al menos, por dos especialistas en esa especialidad".

ANPE-RIOJA "ante el verdadero caos que esta Consejería ha generado una vez más, exige que de manera inmediata corrija todos estos errores, aplique criterios coherentes y nombre los tribunales cumpliendo con la normativa existente".