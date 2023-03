35 años y nueve cumbres después, Asturias y Galicia reimpulsan sus encuentros

Treinta y cinco años después de su primera 'cumbre', los gobiernos de Asturias y Galicia han cerrado este viernes su compromiso de volver a impulsar con carácter anual unos encuentros para abordar temas comunes, que fueron iniciados en 1988 por los entonces presidentes Manuel Fraga y Pedro de Silva, y que se repitieron en ocho ocasiones más.

Con nueve cumbres ya celebradas de manera alterna en Galicia o en Asturias, la nueva reunión entre 'primos hermanos' ha regresado hoy a la localidad de Taramundi, la cuna del turismo rural en el Principado que acogió ya aquella primera reunión de los gabinetes de De Silva y Fraga.

Ya en esa cumbre se dio una de las características que han ido marcando este tipo de encuentros en la mayoría de las ocasiones: el distinto signo político de los gobiernos de una Galicia donde el PP acumula éxitos electorales en una medida similar a la que el PSOE lo hace en Asturias.

Taramundi, ubicado en el suroccidente asturiano y limítrofe con la provincia de Lugo, ha acogido en esta ocasión un encuentro monográfico sobre la problemática común a ambas comunidades en relación con el reto demográfico dada su progresiva pérdida de población después de que cuestiones relativas a las infraestructuras, la sanidad y la financiación autonómica marcaran las anteriores.

No obstante, desde el ya lejano 2008 y en Santiago de Compostela con los socialistas Vicente Álvarez Areces y Emilio Pérez Touriño no se celebraba una cumbre entre los presidentes de dos comunidades separadas por la barrera de una ría. La del Eo para los asturianos, la de Ribadeo para los gallegos, una discusión toponímica de imposible acuerdo, y tampoco hoy, entre ambos territorios.

Este "renacer" de las cumbres astur-gallegas, según ha descrito Rueda el encuentro con Barbón, permite "que las cosas funcionen mejor" y resulta "beneficioso" para que las dos comunidades planteen de forma conjunta asuntos que afectan a ambas.

"Avanzar xuntos" era el lema del encuentro, que recurría así a una palabra, "xuntos", que comparten la lengua gallega, la asturiana y también el gallego-asturiano, la variedad lingüística -la fala- que se utilizan en la comarca occidental del Principado, ha recordado Barbón tras subrayar que Asturias y Galicia fueron de las primeras comunidades en entablar este tipo de relaciones bilaterales.

"Cuando alguien me cae bien, me cae bien, y más si podemos trabajar con un marco de lealtad por encima de diferencias políticas. El entendimiento y la cordialidad deben estar por encima de todo", ha apuntado el presidente asturiano respecto a su hómologo gallego, al que ha recordado además que el mítico programa de TVE 'La bola de cristal' que veía en su infancia le enseñó el lema: "Solo no puedes, con amigos sí".