40 años después, dos alcaldes prefranquistas gallegos aspiran a mantenerse

Lorena R. de la Torre

Tras los primeros comicios locales de la democracia, el 3 de abril de 1979, hay municipios que han conocido a un solo alcalde y esa lista en España la lidera Ourense, con casos como el de Senén Pousa, que rige en Beade y recibió un apercibimiento para quitar de su despacho los símbolos franquistas.

Senén Pousa busca un legado de al menos 49 años en la primera línea del Ayuntamiento de Beade (Ourense) por lo que quiere salir reelegido en estas elecciones; en la misma provincia, en Quintela de Leirado, la aspiración de José Antonio Pérez no es diferente, al ser otro primer edil que avanza hacia la eternidad, pues manda sobre los designios de sus lugareños desde 1976.

En cambio Manuel Gallego, un político nacido en 1937 que con Coalición Galega, Coalición Progresista Galega, Centristas de Galicia y el PP llevaba en el cargo en el Ayuntamiento de Taboadela (Ourense) desde 1972, -por lo que ostentó el título del regidor más longevo de Galicia-, ya no figura en las listas a la reelección y el reemplazo llega con Antonio Paz, concejal en la corporación.

Desde 1974, dos años menor, al ser de la quinta de 1939, gobierna de manera ininterrumpida Senén Pousa, que en una entrevista con Efe cuenta que no está cansado, que el suyo es un ayuntamiento "fácil de llevar" y que no cobra dedicación exclusiva.

Añade que está "muy orgulloso" de su pueblo y del cambio que ha experimentado con él en la gestión.

"Cuando entré no había nada hecho, aparte de senderos. Había que espabilar y empezamos a hacer todas las infraestructuras", relata Pousa. Ahora, dice, "tenemos todos los servicios: supermercado, carnicerías, farmacia".

Conocido por ser admirador de Franco, por tener el tono del Cara al Sol en su móvil y por otras polémicas en el mismo sentido, una de sus máximas es que no oculta "nada".

"Mi idea no me la cambia nadie", sostiene Pousa, mientras recuerda sus vivencias de juventud, desde su participación en "todos los campamentos de España" a otras épocas en las que "pasamos hambre", así como la vinculación con la música de una localidad, la suya, donde llegó a haber "dos bandas de música republicanos y nacionales".

Toma distancia Senén hacia los críticos con su proceder y, en lo que respecta a la memoria histórica, se resiste a no retirar el nombre de Franco a una de las calles de la localidad. "No vamos a estar siempre con lo mismo", afirma.

El aguerrido Senén Pousa no descarta "por primera vez" tras estos comicios locales "echar un poco de tiempo" más en el Ayuntamiento y marcharse luego para su casa, no debido a que esté fatigado, que no es el caso, pero sí porque cree que quizás es demasiado tiempo de legado.

Además, confiesa que no le gusta la política actual, "tampoco la de mi partido".

"Ahora gusta mucho la foto, pero eso es para algunas cosas, se lo he dicho muchas veces a mi partido y a Mariano Rajoy; dejémonos de tonterías y pongámonos a trabajar, que hay mucha gente que se está marchando del rural".

En la misma línea que Pousa, el alcalde de Quintela, José Antonio Pérez, quien entró en el consistorio "casi por casualidad", como él reconoce, opina que una de las claves de la perdurabilidad es "trabajar por el ayuntamiento y por los vecinos y hacer cosas para que crean en uno".

Comenta que en cuatro décadas su localidad ha cambiado totalmente. "De no tener un camino, un alumbrado, abastecimiento, saneamiento, transporte público... hoy tenemos servicios y los vecinos lo agradecen", explica alguien que no se marca una fecha para el retiro.

A tres días del 26M, aguarda poder "superar la reválida" este domingo y aumentar el porcentaje de votos para tener la mayoría.

En las últimas, obtuvo el PP seis ediles y el PSOE uno. Ahora ansía dominar al completo el panorama político municipal y, al igual que los demás, que la salud acompañe.