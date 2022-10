13 años de cárcel por violar e intentar asesinar a su expareja

El Supremo ha confirmado la condena de 13 años de prisión a una persona sin hogar que trató de asesinar a otro hombre con el que había tenido una relación sentimental previa, cortándole el cuello con un cuchillo, tras haberle violado en un parque de Madrid ordenándole que "hiciera de mujer".

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha rechazado el recurso del condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ratificó a su vez la de la Audiencia de Madrid por los delitos de agresión sexual y homicidio intentado.

Los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2020, cuando la víctima, Diego, acudió a visitar al condenado, Catalin, con quien había mantenido una relación sentimental sin convivencia meses atrás, en el curso de la cual tuvieron relaciones sexuales consentidas.

Catalin vivía en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid. Allí se desplazó Diego para afeitarle y llevarle ropa limpia, sin intención alguna de retomar su relación sentimental.

Tras cortarle el pelo, Catalin le pidió que se quedara solo unos minutos y cuando Diego se sentó en el colchón en el que vivía el condenado, este sacó un cuchillo y le ordenó que "hiciera de mujer", que se desnudara y que se tumbara en el colchón, donde le violó mientras dejaba el cuchillo a la vista y sin que Diego hiciera nada al respecto por el temor que sentía.

Cuando Catalin terminó, agarró a Diego por la parte de atrás de la cabeza y le dijo: "Si no eres para mí no vas a ser para nadie" y justo entonces deslizó con fuerza el cuchillo por el cuello.

Sin embargo, la víctima pudo arrebatarle el cuchillo, que lanzó a los arbustos, y salir huyendo malherida y con un grave corte en el cuello, hasta que fue auxiliado por unos policías que oyeron sus gritos y quienes, más tarde, hallaron en el lugar de los hechos una navaja con restos de sangre en la empuñadura. Catalin fue detenido al día siguiente y permanece en prisión hasta la fecha.

En su recurso, el condenado cuestiona la credibilidad de la víctima al asegurar que no trató de matarla, que las lesiones fueron accidentales, que estaba desnudo por la necesidad de probarse otra ropa además de negar cualquier relación sentimental previa con él.

Pero el Supremo sostiene que estas explicaciones presentan "puntos frágiles, inverosímiles, o reñidos con la lógica" y que "la declaración de la víctima viene adornada de características que la dotan de fiabilidad" y ello "sin que quede ningún cabo suelto".

Además, añade la Sala, "la prueba apunta inequívocamente a la culpabilidad" del condenado porque "el arma usada, el lugar donde se dirigió el ataque (garganta) y las expresiones que acompañaron a la agresión ("si no eres para mí no serás para nadie") no permiten abrir paso a otra hipótesis alternativa a la tentativa de homicidio".