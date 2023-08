Un año y 8 meses de cárcel por agarrar y tirar al suelo a un edil de Alcalalí (Alicante)

La Sección Tercera de la Audiencia de Alicante ha condenado a un año y ocho meses de prisión a un hombre por un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones tras agarrar del cuello y zarandear a un concejal del municipio alicantino de Alcalalí hasta tirarlo al suelo, por lo que el agredido sufrió una contusión mandibular, entre otras dolencias.

Según la sentencia, facilitada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los hechos ocurrieron sobre las 9 horas del 16 de febrero de 2020, cuando el acusado se encontraba en la Plaza del Ayuntamiento de Alcalalí y se dirigió a un edil de esa población, que estaba allí también, con "el fin de acreditar una presunta irregularidad laboral".

El fallo señala que el procesado le recriminó que "no podía hacer fotografías en ese lugar y, con ánimo de menoscabar la integridad física" del munícipe y sabiendo de "su condición de autoridad local, lo cogió por el cuello, zarandeándolo hasta tirarlo al suelo".

A consecuencia de ello, indica la resolución judicial, el concejal sufrió lesiones consistentes en contusión mandibular, "eritema con erosión superficial en cuello", arañazos, contractura muscular paravertebral y erosión superficial en codo, dolencias que requirieron de una primera asistencia facultativa, sin tratamiento médico posterior y que "tardaron en curar 3 días no impeditivos y 12 días impeditivos".

El condenado reconoció los hechos imputados en el escrito de acusación y tanto él como su defensa mostraron su conformidad con las conclusiones definitivas del ministerio fiscal y la acusación particular, por lo que se dictó sentencia "in voce" en el juicio, tras lo cual las partes decidieron no recurrirla.