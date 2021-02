Un año del derrumbe de Zaldibar: "La familia de Joaquín espera todos los días una noticia"

6 de febrero a las cuatro de la tarde, hace justo un año, Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán trabajan en el vertedero de Zaldibar. Los dos habían advertido en alguna ocasión que era un terreno inseguro, sabían que podía ocurrir una desgracia. Lo que no sabían es que esa desgracía les sucedería a ellos. En solo treinta segundos una montaña de residuos como cuatro campos de fútbol se les vino encima. Se quedaron sepultados.

En los pueblos de alrededor se vivieron días de angustia. A la desaparición de los dos operarios se unía la incertidumbre por si se habían liberado gases tóxicos. Algunos vecinos notaron incluso irritaciones en la piel y la garganta. Desde entonces no se han cansado de pedir responsabilidades.

Por otra parte la búsqueda en el vertedero no tuvo resultados hasta agosto, cuando se encontraron los restos óseos de Alberto. El cuerpo de Joaquín todavía no ha aparecido. Un año después, su familia se está quedando sin fuerzas. Su abogada, Estefanía Rojo, ha confirmado a COPE que "la familia está al borde del derrumbe, se hace muy largo, no hay noticias. Las que hay no son todo lo buenas que se espera, a pesar de que los esfuerzos que se están haciendo por encontrar a Joaquín en el vertedero son todos".

La búsqueda se centra ahora en la zona del lavadero. "Es duro -dice Rojo- están bastante desesperanzados pero todavía con cierta esperanza de que aparezca entre este mes y finales de marzo". Se calcula que para entonces se habrá rastreado todo el terreno y habrá que sellarlo. La abogada confía en que la búsqueda no cese hasta que no se encuentre el cuerpo, "el Ayuntamiento de Zalla ha emitido un comunicado conjunto de todas las fuerzas políticas instando a las autoridades a que hasta que no aparezca Joaquín no dejen de buscar".

En el frente legal hay dos causas abiertas, aunque ambas las lleva el Juzgado de Instrucción Nº1 de Durango. En la causa medioambiental acaban de admitirse los personamientos como acusaciones particulares y populares de todas las organizaciones de vecinos, de los ayuntamientos, Intervías, la autopista que también sufrió grandes daños y de grupos ecologistas. Aunque como señala Estefanía Rojo, "a nosotros la de medioambiente evidentemente no es la que más nos afecta, la causa principal para nosotros es la otra". Se refiere a los fallecimientos. En julio se ordenó el arresto de los principales responsables de Verter Recycling, empresa que gestionaba el vertedero. Quedaron en libertad condicional. Además, se ha conocido que el espacio recibió vertidos peligrosos sin autorización. El Gobierno Vasco lo sabía, y de hecho en noviembre de 2019 dio un plazo de 30 días a la empresa para que acabara con esta mala praxis.

Hoy, 6 de febrero, un año después de la desaparición de Alberto y Joaquín bajo toneladas de basura, la plataforma Zaldibar Argitu ha organizado concentraciones en Zalla, Ermua, Zaldibar y Eibar para pedir una vez más que se utilicen todos los medios posibles para encontrar a Joaquín. Y como dice uno de los organizadores, "que destinen todos los recursos necesarios, queremos garantías porque la calidad del aire, de la tierra y del agua de la zona no sabemos en qué condiciones se encuentran".