Ángela Rodríguez 'Pam' pide "un cambio" en Pontevedra tras o "fracaso" do BNG en "políticas sociais"

A candidata de Podemos á alcaldía tacha de "caduca, machista e pouco feminista" a xestión do actual rexedor

A secretaria de Estado de Igualdade, Ángela Rodríguez, asegurou que o goberno do Concello de Pontevedra "fracasou" durante os últimos anos na xestión das políticas sociais, responsabilizando ao BNG da privatización dos servizos, e reclamou "un cambio" na alcaldía para que esta "cidade marabillosa" sexa "mellor con políticas sociais para a xente nova que poida elixir Pontevedra para desenvolver o seu proxecto de vida".

Ángela Rodríguez, que pecha a candidatura de Podemos, participou nun mitin no Colexio Froebel para apoiar á cabeza de lista, Luisa Lores, que cualificou de "caduca, machista e pouco feminista" a xestión do actual rexedor, Miguel Anxo Fernández Lores. Ademais de criticar a privatización dos servizos de auga e residuos, Luisa Lores reprochou o "apoio raquítico á xente que máis o necesita" por parte do concello.

Ángela Rodríguez coincidiu coa candidata de Podemos en destacar os 24 anos do alcalde á fronte do concello. "Cando eu tiña dez anos xa gobernaba Lores", precisou a secretaria de Estado de Igualdade que, aínda recoñecendo que "houbo cousas que estiveron ben" nunha cidade "premiada" polos cambios desenvolvidos no seu modelo urbano, contrapuxo as diferenzas entre vivir no centro ou nun barrio como Monte Porreiro, polo que queda "moito por conquistar".

Así, argumentou que dos 5.000 pontevedreses en situación de dependencia, só un centenar reciben axuda, que só hai unha residencia pública de 145 prazas para unha poboación de 18.000 persoas maiores de 65 anos, e que nos últimos catro anos "non houbo nin unha soa vivenda pública cando hai 1.000 demandantes en exclusión social".

Ángela Rodríguez tamén se dirixiu á "xeración Z" que vota por primeira vez nestas eleccións para denunciar que lle resulta "imposible alugar un piso, e xa non digamos comprar unha casa", polo que defendeu que hai "verdadeira necesidade" de dotarse dun "goberno valente", algo que o BNG e o PSOE no último mandato "non foi".

Pola súa banda, o coordinador nacional de Podemos en Galicia, Borja San Román, dirixiuse ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para advertirlle que esta formación "seguirá molestando" cando iso significa desenvolver "políticas públicas como as leis de vivenda, contra as violencias, a lei trans e a reforma laboral".

"Cando Podemos está nos gobernos", insistiu San Román, equivale a pór en marcha medidas "que priorizan á xente e traballar por un país mellor".