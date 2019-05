Ángel Gabilondo se compromete a "no olvidar" el legado de Rubalcaba

PÉREZ RUBALCABA

El candidato del PSOE-M a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido a "no olvidar" el legado de Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido el viernes, y seguirá luchando "para lograr una sociedad más justa y más libre".,Gabilondo ha firmado en el libro de condolencias instalado en la sede del PSOE en Ferraz en recuerdo del ex secretario general socialista.,"Me comprometo a no olvidar lo que nos legas, siempre hay razones para procurar un gobierno de progreso, tú