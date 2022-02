Ángel Carromero deja la política

(Actualiza la noticia NA3152 con declaraciones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida)

Ángel Carromero, que el pasado jueves dimitió como director de la Coordinación General de Alcaldía de Madrid tras conocerse un supuesto caso de espionaje a Isabel Díaz Ayuso, ha pedido su baja como afiliado del Partido Popular, abandona todos sus cargos en el PP de Madrid y deja la vida política.

Carromero ha tomado esta decisión, que confirman a Efe fuentes de su entorno y también del PP de Madrid, después de la dimisión del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y una vez que el partido se encamina hacia un congreso extraordinario.

A Carromero y al número dos del PP se dirigían las denuncias de espionaje por parte del entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que tanto la dirección nacional del PP como el propio Carromero han negado desde el principio de esta crisis política.

Carromero, que dejará la vida pública, se mantenía como presidente del comité electoral del PP madrileño y de la agrupación del PP del distrito de Chamartín tras su dimisión como coordinador general de la Alcaldía de Madrid el pasado jueves, según indicó a Efe, para "defenderse" de todo lo dicho sobre él "sin comprometer" al consistorio.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho sobre su antiguo subordinado que desconoce "completamente" por qué ha dejado el PP, pues asegura no haber tenido contacto alguno desde el momento en que Carromero presentó su dimisión.

"A partir de ahí, no he tenido ningún contacto; por ello, no puedo hacer ninguna hipótesis al respecto", ha declarado a los medios Almeida tras un acto municipal.

Sí ha comentado que el excoordinador de Alcaldíe, si bien negó las acusaciones en su contra, coincidió con el alcalde en que por "la ejemplaridad" y "la buena imagen" del Ayuntamiento, "era mejor que dimitiera y que se pudiera defender desde fuera".