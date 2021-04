Áñez se niega a declarar ante la Fiscalía en otros dos procesos para sus juicios de responsabilidad

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, se ha negado este jueves por segunda vez a prestar declaración desde la celda en la que se encuentra, como parte de la audiencia previa a los juicios de responsabilidad por su gestión entre 2019 y 2020 al frente del Palacio Quemado.

Tras rechazar declarar en los procesos para los juicios de responsabilidades por el caso del préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea boliviana y por la presunta ampliación del registro de comercio a la entidad Fundaempresa, Áñez ha decidido acogerse al silencio sobre los casos de presunta vulneración de la libertad de expresión por sus decretos y el de perjuicio a bolivianos que intentaron regresar desde Chile en medio de la pandemia, cuando se cerró la frontera.

El fiscal superior Gonzalo Aparicio ha sido quien ha confirmado el nuevo rechazo de la exmandataria a declarar, al tiempo que ha explicado que los procesos seguirán en investigación y se tomará una decisión al respecto, según recoge el medio boliviano 'Opinión'.

"Nos encontramos en una fase de acumulación de antecedentes y estamos dentro de los plazos previstos y lo que vamos a hacer es dar continuidad a las investigaciones. Estamos a la espera de la remisión de los informes que han sido requeridos para posteriormente asumir una decisión", ha señalado el fiscal.

El abogado de Áñez, Ariel Coronado, ya confirmó en la sesión previa que no responderá a las preguntas de los fiscales hasta que estén en posesión de "todos los documentos" para poder preparar la defensa.

Para ser remitidos al Tribunal Supremo, los juicios de responsabilidades deben tener el visto bueno de dos tercios de la Asamblea, controlada por el Movimiento al Socialismo (MAS), por lo que deberá contar con apoyos entre la oposición para que puedan salir adelante dichos procesos.

No obstante, en el 'caso golpe de Estado' Áñez irá directamente a juicio, puesto que durante su supuesta participación en la asonada ejercía como senadora.

AÑEZ SOBRE LAS PROPOSICIONES ACUSATORIAS

Precisamente, Áñez ha señalado, en una entrevista con 'El Deber' publicada este jueves, que las cuatro proposiciones acusatorias presentadas en su contra se debe a que tenerla "encerrada" llena al Gobierno "de alegría".

"Ellos pueden inventar todos los casos, necesitan demostrar abuso de poder", ha agregado la expresidenta, que ha reiterado su negación al golpe de Estado. "No soy ninguna terrorista, imagínese. Esta mujer, madre, acusada de terrorismo y de sedición", ha lamentado.

Asimismo, ha agregado que llegó a La Paz "en el peor momento, cuando todos los cobardes ya habían renunciado". "Fue una sucesión constitucional, pero así es el Gobierno que no respeta la democracia", ha añadido.

La exmandataria ha incidido también en que hizo "todo lo que tenía que hacer" cuando asumió la Presidencia.

"He sido muy responsable toda mi vida e hice todo lo que tenía que hacer por Bolivia. Aquí lo importante no es Jeanine Áñez, aquí lo importante es la democracia y la libertad. Ahora me sucede a mí, mañana le puede ocurrir a cualquiera, y eso es lo que hay que evitar", ha insistido Áñez, quien ha asegurado que ha "mejorado mucho" de salud en comparación a días "cuando no había forma de controlar" su presión.

Áñez permanece en prisión desde el 13 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis política de 2019, que provocó la salida del expresidente Evo Morales del país tras ser acusado por la oposición y parte de las Fuerzas Armadas de fraude electoral.

Además de contra Áñez, la Fiscalía emitió órdenes de detención contra cinco de los que fueron sus ministros por cargos relacionados con la asonada. Hasta ahora, tres de ellos --Arturo Murillo, Fernando López y Yerko Núñez-- permanecen en paradero desconocido.