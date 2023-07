Andueza (PSE-EE) denuncia que el PP de "Fake-jóo" da "carta de naturaleza a la mentira"

Pide al resto de partidos que "no se escondan, no culebreen, no hagan la cobra" y digan a quién apoyarán tras las elecciones

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha denunciado que el PP de "Fake-jóo", en alusión a la palabra 'fake' que en inglés significa falso y al candidato 'popular' a presidente del Gobierno central, Alberto Núñez Feijóo, está dando "carta de naturaleza a la mentira". "Este señor es una mentira con patas", ha incidido.

Andueza se ha referido en estos términos en un acto electoral en el que también ha intervenido el expresidente del Gobierno central José Luis Rodríguez Zapatero y la candidata socialista Izaskun Gómez en San Sebastián. La cita ha contado con presencia de numerosos militantes, simpatizantes y socialistas como Patxi López o Jesús Eguiguren.

A juicio del secretario general de los socialistas vascos, Feijóo "no es un responsable político, es una mentira con patas". "¡Cuánta indecencia, qué pocos valores democráticos, qué poco nivel político, qué poco nivel político!", ha exclamado.

Andueza ha criticado también a la candidata del PP en Bizkaia, Bea Fanjul, según la cual "ningún partido debería de usar el que te vote Txapote", cuando ella misma lo ha puesto "en su cuenta de Twitter". "Esto es lo que vale toda su palabra", ha subrayado.

En este contexto, se ha preguntado "cómo nos podemos fiar de alguien que usa los muertos, que usa las víctimas para sacar rédito electoral, que practica una bajeza tan grande como terminar enfrentando a las víctimas, como violentar, insultar y agredir verbalmente a sus propias víctimas".

También ha censurado que la candidata del PP al congreso por Gipuzkoa Joana Arce diga que "como víctima de violencia machista hay cosas que no va a permitir" y calle que su partido "pacta con quien niega esa violencia machista", el "único terrorismo que queda por vencer" en España, con el que ha asegurado se va a acabar "gracias a las políticas del PSOE".

MOSTRAR LAS CARTAS

Andueza ha opinado que "ahora que quedan unos pocos días para terminar la campaña electoral, es buen momento para que todos pongamos las cartas boca arriba y le digamos a la ciudadanía a quién van a apoyar". "Que no se escondan, que no culebreen, que no hagan la cobra", ha insistido.

"Que le digan a la ciudadanía vasca si van a apoyar a Feijó o a Pedro Sánchez, porque aquí el único capaz de frenar a la derecha y a la extrema derecha, de verdad, por la vía directa, sin atajos, sin complicaciones, no es otro que el Partido Socialista", ha subrayado.

Andueza ha incidido en que el domingo "nadie se puede quedar en casa, absolutamente nadie", porque "el 24 de julio puede ser demasiado tarde, porque si no vas a votar el 23 de julio del 2023, te puedes despertar en el 24 de julio de 1939 y eso no lo quiere nadie".