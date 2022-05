Andueza ve "normal" que al PNV "no le guste siempre" lo que dice y afirma que "no le va a tapar la boca nadie"

Aboga por que "todo el mundo pueda expresarse con libertad pero también con respeto"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que "entra dentro de la normalidad política y democrática" que al PNV "no siempre le tenga que gustar" lo que dice su partido y, tras eludir pronunciarse sobre las críticas de Aitor Esteban, ha abogado por que "todo el mundo pueda expresarse con libertad pero también con respeto". "Al secretario general de los socialistas vascos no le va a tapar la boca nadie", ha remarcado.

En una rueda de prensa en Bilbao, Andueza se ha pronunciado de este modo tras ser preguntado por las palabras del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que aseguró que el secretario general del PSE-EE "está diciendo muchas tonterías" y advirtió de que "a ver si nos vamos a cansar todos".

El dirigente socialista ha afirmado que no va a "perder un segundo" sobre lo que dijo Esteban y ha señalado que a él no le gusta "descalificar las reflexiones de nadie", sino que aboga por que "todo el mundo pueda hablar y expresarse con libertad pero también con respeto".

"Yo considero que lo hago así. Y entiendo también que las cosas que digo yo y que dice el PSE no siempre tengan que gustar al PNV", ha añadido. No obstante, a su entender, "no pasa nada" porque son dos partidos "de tradiciones políticas diferentes" y, por tanto, "eso entra dentro de la normalidad política y democrática".

CLARIDAD

Andueza ha reiterado que, por su parte, tratará de expresarse "siempre con absoluta claridad y sinceridad" para que la ciudadanía "sepa lo que pienso y me entienda".

"Y eso lo vamos a hacer así todos los socialistas vascos, porque así lo hemos venido haciendo a lo largo de nuestra historia. Al secretario general de los socialistas vascos no le va a tapar la boca nadie", ha afirmado.

