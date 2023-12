Andueza no duda que el PNV se echaría en brazos de Bildu para mantener la Lehendakaritza

El secretario general y candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado este viernes que no tiene "ninguna duda" de que el PNV "se echaría en brazos de EH Bildu" si se ve "en riesgo de perder" la Presidencia del Gobierno Vasco.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao para hacer balance del año, Andueza ha descartado ningún acuerdo con Bildu tras las elecciones vascas del próximo año y, aunque los socialistas han apoyado la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, ha destacado que el PSN no forma parte del gobierno municipal liderado por Bildu y sí lo hace el PNV.

"En el gobierno de Pamplona no está el PSN y sí está el PNV, ¿por qué no aquí en Euskadi?, advierto de que es una posibilidad que está ahí y no sería la primera vez que hay un acuerdo entre el PNV y Bildu, como en el pacto de Lizarra, el Plan Ibarretxe y ahora en Pamplona", ha apuntado.

Andueza se ha mostrado tajante al aseverar que tras las próximas elecciones vascas no pactará un gobierno con EH Bildu ni hará lehendakari al candidato de la coalición abertzale.

"Cada vez que me he comprometido a algo, he cumplido. Es mi palabra la que está en juego y se la doy a la ciudadanía vasca, llevo mucho tiempo diciéndolo (que no pactará con Bildu), tengo palabra y lo demostraré después de las elecciones también", ha manifestado.

El líder del PSE-EE ha explicado que descarta gobernar con EH Bildu "primero porque aspiro a ganar y ser lehendakari" y después por tres razones "fundamentales" que les separan: el modelo de país, la forma de gobernar y los planteamientos éticos.

"La más importante es el modelo de país de EH Bildu, que no podemos compartir ni lo vamos a aceptar, pero también la forma de gobernar nos separa, como cuando gobernaron en la Diputación de Gipuzkoa (2011-2015), y después está la cuestión ética", ha señalado.

Andueza ha insistido en que "no es verdad" que los próximos comicios vascos vayan a ser unas "elecciones entre dos (PNV y Bildu), son entre tres y lo hemos demostrado con nuestras aportaciones y políticas que han sido imprescindibles".

El candidato socialista ha dicho que afronta las elecciones "con la idea de ganarlas" para desde el Gobierno vasco "ofrecer alternativas con imaginación y cambiar el guión en Euskadi y no perder el tiempo con debates que llevan a las utopías nacionalistas de siempre".

Al analizar el año 2023, Andueza ha destacado que el PSE-EE "no puede hacer un balance más positivo", tanto de los resultados en las elecciones generales y en las municipales como de la gestión de sus tres consejeros en el Gobierno Vasco.