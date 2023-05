Andueza dice que los socialistas son la "verdadera izquierda" frente a la que "elige a la patria" y no al ciudadano

Carlos Fernández asegura que Barakaldo espera que los socialistas lideren el cambio después de ocho años de "desilusión nacionalista"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que los socialistas son la "verdadera e imprescindible izquierda", frente a esa "otra izquierda que, cuando tiene que elegir entre izquierda o construcción nacional, ya sabemos lo que elige" y que "cuando tiene que elegir entre ciudadano o patria, se tira de cabeza a la patria".

Eneko Andueza, que ha participado en un mitin en Barakaldo junto a la candidata a diputada general de Bizkaia, Teresa Laespada, y el candidato a alcalde de la localidad fabril, Carlos Fernández, ha dicho que Barakaldo "ha dejado de ser referente de la Margen Izquierda" y le hace falta "eficacia en sus políticas y determinación a la hora de tomar decisiones para atajar problemas, como el de la limpieza o la seguridad".

"A Barakaldo lo que le hace falta es un proyecto de ciudad, bien definido proyecto y que tenga perfectamente claras cuáles son sus prioridades", ha afirmado, para asegurar que la alcaldesa del PNV, Amaia del Campo, lleva "ocho años viviendo de las rentas, de lo que dejamos hecho los socialistas", pero "las rentas llega un momento que se acaban y, cuando no tienes proyectos, tienes que intentar sacar de donde no hay, y, cuando tienes un problema de seguridad, dices que la culpa es de Pedro Sánchez", ha recriminado a la alcaldesa jeltzale.

"Yo no tengo ningún problema en decirle a Pedro Sánchez que mande más municipales, pero como ya sabemos que al PNV todo lo que viene de Madrid le parecen paracaidistas, cuando los municipales lleguen en paracaídas, probablemente tampoco le gustará", ha ironizado.

Tras acusar al PNV de Barakaldo de "apropiarse" de proyectos e ideas "de los demás", Andueza ha lamentado las "carencias de una alcaldesa que no se merece ser alcaldesa de esta ciudad" y ha insistido en que "todos los proyectos que ahora se están culminando son proyectos" que pusieron en marcha los socialistas.

En esa línea, ha advertido que esto "no es algo exclusivo" de la alcaldesa de Barakaldo, sino que "hay otros dirigentes que también tienen costumbre de apropiarse de lo que es de los demás".

Así, ha recordado que ayer el Lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo estar "contentísimo" porque en Euskadi ya hay más de un millón de afiliados a la Seguridad Social y los datos de empleo son de "récord", cuando se ha conseguido "gracias a una reforma laboral" a la que el PNV votó en contra.

Tras repasar todos los "avances" que han venido "de la mano" de los socialistas en materia de empleo o de vivienda, con la nueva Ley de Vivienda a la que el PNV "también dijo no", Andueza ha señalado que, "cuando uno hace un discurso es muy importante que lo que está diciendo se lo crea, pero es mucho más importante que luego lo aplique", algo que, "por fortuna para los ciudadanos de Euskadi, de España y de cualquier territorio, es algo que habitualmente solemos hacer los socialistas y, además, lo hacemos tremendamente bien".

En ese sentido, ha asegurado que a los socialistas no les va a pasar que les pillen "con el carrito del helado" porque predican con el ejemplo y "cuando los socialistas decimos que no dejamos a nadie atrás, no solo decimos una verdad como un templo, sino que, además, tenemos claros ejemplos que así lo dicen, como el bono social o el tope al gas".

El líder del PSE-EE ha dicho que los socialistas creen en este país pero, sobre todo, creen "en su gente". "Somos la izquierda que sabe gobernar, la izquierda responsable, la izquierda que puede decir que es izquierda de verdad porque nos dedicamos a eso, a hacer políticas de izquierda, a defender al que más lo necesita y a aplicar políticas que hacen que mejore la vida de los que más lo necesitan y no de los que más tienen", ha agregado.

"Somos esa izquierda que sale a la calle y escucha lo que dice la gente, --ha proseguido-- toma buena nota y se va a su institución a hacer políticas para resolver esos problemas", para añadir que los socialistas también son "esa izquierda que gobierne en todas las instituciones y que hace posible que nuestras políticas tengan una coherencia y un sentido, que sean políticas que están perfectamente cohesionadas, que tengan una dirección y que lleguen desde el ciudadano que vive en la capital más grande al ciudadano que vive en el pueblo más pequeño".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Andueza ha contrapuesto a los socialistas "con otra izquierdas que cuando tiene que elegir entre izquierda o construcción nacional, ya sabemos lo que elige, la que cuando tiene que elegir entre ciudadano o patria, se tira de cabeza a la patria". Por eso, ha reiterado, los socialistas son "la izquierda auténtica, la izquierda verdadera de este país" y, por eso, ha añadido, "somos imprescindibles".

Por otro lado, ha asegurado que las elecciones municipales y forales son, "no solo importantes, sino determinantes para definir el futuro que queremos para este país, porque nos jugamos mucho". "No nos jugamos mucho como partido; nos jugamos mucho como sociedad, nos jugamos mucho como país y, por eso, tenemos que pelear cada voto", ha advertido, para afirmar que los socialistas "somos la garantía para que el futuro de este país sea para todos y para todas, que sea un futuro de verdad y que crea en la gente".

DIPUTADA GENERAL DE BIZKAIA

Por su parte, la candidata a diputada general de Bizkaia, Teresa Laespada, ha apostado por la reindustrialización de Bizkaia, "que se hace especialmente necesaria en zonas como la Margen Izquierda", con una estrategia industrial "sostenible, enfocada a nuevos sectores y que permita recuperar la fortaleza económica del Territorio Histórico".

Según ha indicado, "más industria aquí es menos dependencia exterior", a la vez que supone "más y mejores empleos, liderazgo económico y bienestar. En este sentido, ha recordado las competencias con las que cuenta Bizkaia, así como con el Concierto Económico, cuestiones que suponen "fortalezas" para afrontar este reto.

Además, ha apuntado la importancia del papel de la inmigración en la construcción de la Bizkaia "de las capacidades" y el conocimiento que pueden aportar las personas que llegan de fuera del Territorio.De igual modo, ha subrayado la necesidad de continuar invirtiendo "en las personas y en empresas, con más innovación, con más formación, con más cooperación entre empresas, instituciones, trabajadores y universidades".

"Me propongo liderar esta Agenda de Capacidades desde la Diputación. Me propongo liderar esta reindustrialización de Bizkaia. Por eso quiero ser la primera diputada general socialista de Bizkaia", ha concluido.

CARLOS FERNÁNDEZ

Finalmente, el candidato a la Alcaldía de Barakaldo, Carlos Fernández, se ha mostrado convencido de que los barakaldeses esperan que los socialistas lideren el cambio en la ciudad después de ocho años de "desilusión y de mala gestión nacionalista".

"Los vecinos y vecinas nos dicen que están hartos de la suciedad, la inseguridad y el abandono que ven ahora en Barakaldo", ha explicado Fernández, que se ha comprometido así a "revisar y modernizar el servicio de limpieza para que nuestra ciudad vuelva a estar tan limpia como antes".

Otro compromiso que ha trasladado es cubrir las 31 plazas vacantes de la Policía Local después de que "durante ocho años" la alcaldesa, Amaia del Campo, "haya reducido el número de agentes disponibles", así como a revitalizar el Mercado de Abastos, "situado en el corazón comercial de la ciudad y que está abandonado por el PNV", y a impulsar la colaboración entre el BEC, comerciantes y hosteleros para que los eventos que se celebran en la feria "dejen dinero en Barakaldo".

También ha mostrado una vez más su apoyo a los padres y madres del Colegio Rontegi ante su demanda de que se retomen las obras del comedor y se acaben antes del inicio del próximo curso escolar.