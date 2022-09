Andueza defiende la cogobernanza frente a los "discursos soberanistas de unos" y el "afán recentralizador de otros"

El dirigente socialista ha participado en el Consejo Federal del PSOE, celebrado en Zaragona

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido este sábado en Zaragoza la cogobernanza frente a los "discursos soberanistas de unos" y el "afán recentralizador de otros".

De este modo, el dirigente socialista ha abogado, en el Consejo Político Federal, reunido en la capital aragonesa, por "la coordinación y la unión entre territorios" para responder a las consecuencias de la guerra o la pandemia.

Andueza ha asegurado que ante la celeridad en las respuestas que exigen las situaciones creadas por la pandemia o la guerra de Ucrania, se ha "demostrado" no sólo que hay otra forma de responder a las crisis, protegiendo a la clase media trabajadora con un "fuerte escudo social" en lugar de con recortes, sino que hay una forma de gobernar que apuesta por la coordinación y la unión de las fuerzas.

"Hoy, que el PSOE reúne a su Comité Político Federal, me parece interesante destacar, desde una perspectiva autonómica, que, ante las dificultades, hay otra forma de gobernar, de pensar España y de avanzar en herramientas federales, que apuesten por la coordinación y la unión entre territorios", ha señalado.

VACUNACIÓN Y FONDOS EUROPEOS

Andueza ha puesto como ejemplo la campaña de vacunación o la gestión de los fondos europeos de recuperación, así como la rebaja del precio del transporte público.

"Ocurrió con la vacunación, un proceso en el que, no casualmente, España se situó a la cabeza mundial. Y está ocurriendo con los Fondos Next Generation o con el tema que nos ha ocupado en esta mesa, la bonificación al transporte, que está siendo un éxito, y que, por ejemplo, en Euskadi, con no poco esfuerzo, hemos conseguido coordinar al Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los principales ayuntamientos, para elevar el descuento al 50% en todos los operadores", ha explicado.

En este contexto, ha advertido que "eso ha sido al final la cogobernaza, frente a los discursos soberanistas de unos y el afán recentralizador de otros, la demostración de que desde la unión de fuerzas somos más eficaces".

Andueza ha participado en el foro titulado 'Proteger a la clase media trabajadora y a las empresas del alza de los precios de la energía y la cesta de la compra', que ha coordinado la presidenta de Navarra, María Chivite, y del que también han formado parte el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y los portavoces del Congreso, Patxi López, y del Senado, Eva Granados.

El líder socialista ha subrayado así que la colaboración y la coordinación son imprescindibles ante "desafíos globales, que superan nuestro ámbito competencial".

"Éste es también el espíritu que mueve también al Plan de Contingencia Energética, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y que en su traslación a Euskadi estamos desde el Gobierno Vasco haciendo un esfuerzo por implicar al resto de instituciones, partidos y agentes económicos y sociales vascos. Y en este punto, los socialistas hacemos mucho hincapié en el impulso de las energías renovables, que sigue siendo una tarea pendiente en Euskadi. Una vez más, cogobernanza, ante situaciones de emergencia, pero, estoy seguro también, como modelo de buenas prácticas que ya no tendrá vuelta atrás", ha asegurado.