Andreu sobre los actos vandálicos en Alto Najerilla dice que "daños, insultos y homofobia no caben en nuestra sociedad"

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha afirmado, sobre los actos vandálicos del pasado viernes en la zona del Alto Najerilla que "los daños al patrimonio natural, los insultos y la homofobia contra un miembro del Gobierno de La Rioja no caben en nuestra sociedad".

Andreu se ha referido a este asunto en el Parlamento riojano, preguntada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, acerca de la creación del parque natural Alto Najerilla. Éste ha señalado que supondrá una ayuda "a todos los riojanos y más para un valle condenado al ostracismo", para, a continuación, condenar que "una pequeña minoría ha mezclado concepto para caer en delito medioambiental, de seguridad vial, así como insultos homófobos y amenazas", hechos ante los que "no caben medias tintas".

Para la presidenta el parque natural "ampliará y potenciará la conservación medioambiental de la zona, y repercutirá en la dinamización turística, la creación de empleo, el aumento de la riqueza y en el desarrollo sostenible de este espacio".

Ha asegurado que "no se entiende un parque natural, ninguno de los que ya existen, sin la ganadería extensiva" y ha afirmado que la creación de este parque es "una noticia excelente para las personas que habitan la zona", recalcando que "si se actúa pensando en el interés general, no existe una sola razón para no apoyar la creación del Parque Natural de las Siete Villas".

Para la responsable del Ejecutivo regional, este proyecto saldrá adelante "porque es bueno para La Rioja y, sobre todo, para los habitantes de las Siete Villas", y ha recordado que el proceso fue iniciado "a instancias de esos mismos ayuntamientos del Alto Najerilla, aunque alguno se haya olvidado de ello y aunque alguno reniegue ahora de su palabra". "Afortunadamente, tenemos los acuerdos de los plenos de todos los ayuntamientos en los que se solicitaba el inicio de las labores para su declaración por parte del Gobierno", ha dicho.

Andreu ha indicado que, además, se han tenido "muy presentes" los intereses de los municipios y de los agentes económicos y sociales de la zona "y van ya más de 25 reuniones con alcaldes de la comarca" porque "si hay algo que caracteriza la forma de gobernar de este Ejecutivo de La Rioja es su propensión al diálogo".

La presidenta de La Rioja ha querido dejar claro que "en democracia, las formas lo son todo y los daños al patrimonio natural, los insultos y la homofobia contra un miembro del Gobierno de La Rioja no caben en nuestra sociedad", "Frente al vandalismo, este Gobierno no ofrece diálogo, sino la estricta aplicación de las normas que protegen los derechos de todos los riojanos y las riojanas porque el patrimonio natural no es de unos pocos; es de toda la ciudadanía riojana, y porque el Gobierno de La Rioja no es de quienes nos han votado, sino de toda la ciudadanía riojana".

"Y por eso me alegra saber que, aunque demasiado tarde en algún caso, todos y todas manifestamos compartir esos principios democráticos en esta Cámara", ha concluido.