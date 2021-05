Andreu: La situación de Ghali es la que es y Exteriores se hace cargo de todo

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado este lunes que la situación en la que se encuentra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño, "es la que es y el Ministerio de Asuntos Exteriores es el que se hace cargo de todo".

Andreu se ha pronunciado así al ser preguntada por la situación de Ghali, y ha asegurado que entiende la "preocupación" de los medios de comunicación por las noticias aparecidas al respecto pero "todo está en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores", cuya titular, Arancha González Laya, "está respondiendo convenientemente".

Tras el ingreso del líder del Frente Polisario con una identidad falsa en un hospital de Logroño el pasado 18 de abril, y la actual crisis entre España y Marrueco por la entrada de inmigrantes a Ceuta, la presidenta riojana ha opinado que, personalmente, entiende que "entre países amigos o que colaboran debe haber comunicación y no se debe utilizar nada para cualquier conflicto político", y cree que "en ese camino se va".

"Puntualmente, el equilibrio que se mantiene entre países, que es un equilibrio lógico, se desestabiliza un poquito, pero, afortunadamente, la buena intención entre países del arreglo verbal, por así decirlo, es el que debe ser", ha recalcado.

Además, "ante determinadas crisis, lo que hay que hacer es hablar, entenderse para llegar a una solución de equilibrio y de paz social por encima de todo", ha dicho.

La presidenta de La Rioja ha expresado la colaboración de su Gobierno con el Ministerio de Asuntos Exteriores para "intentar, por encima de todo, normalizar las situaciones y, desde luego, que no haya este conflicto, que supone que personas pongan en riesgo su vida porque un Gobierno u otro, por así decirlo, no los acoge bien, no los controla bien, etcétera".

"Afortunadamente, ambos países están en conversaciones y, aparentemente, la situación se ha normalizado y eso es lo que vale", ha subrayado Andreu, quien ha indicado que entiende que "el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la ministra a la cabeza, está haciendo la tarea, supongo, porque la normalización ha llegado, más o menos, al entorno".