Andreu resalta el compromiso de su Ejecutivo con el diálogo y voluntad de acuerdos para mejorar la vida de los riojanos

Sobre la labor del Parlamento, ha dicho, "aquí se enfrentan ideas pero somos adversarios políticos no enemigos"

La presidenta del Gobierno de La Rioja ha cerrado el Debate sobre el Estado de la Región manifestando "el firme compromiso" de su Ejecutivo "con el diálogo, la vocación de llegar a acuerdos y con el respeto y la colaboración institucional como la mejor forma de conseguir mejorar la vida de toda la ciudadanía riojana".

Concha Andreu ha aprovechado su turno de réplica al Grupo Parlamentario Socialista para terminar el Debate -que se ha prolongado durante dos días- y destacar que, aunque aquí en la Cámara regional "los grupos discrepamos en muchas cosas, algo que queda patente en cada pleno, no debemos olvidar que no somos enemigos. Aquí se enfrentan ideas pero somos adversarios políticos no enemigos".

Además ha aprovechado para expresar su agradecimiento a los miembros de la cámara y, en especial, a su grupo socialista "porque su trabajo y compromiso son los necesarios para impulsar la acción de Gobierno y para hacer realidad ese proyecto socialdemócrata tras demasiados años de conservadurismo".

"Si ha sido difícil romper para el Gobierno esas derivas, para los diputados del PSOE lo ha sido todavía más".

"EL PROYECTO DEL PSOE ES EL MEJOR PARA LA RIOJA"

De esta manera, ha continuado, "estamos convencidos de que el proyecto del PSOE es el mejor para La Rioja y en su realización nos estamos dejando la salud".

Quedan patentes -a juicio de la presidenta- "los beneficios de las políticas sanitarias, económicas y sociales activadas, y más en tiempos de pandemia, y nos hemos recuperado en un tiempo récord".

También ha aprovechado su último turno para reivindicar "el valor del pluralismo político porque enriquece esta labor".

En este punto, ha dicho, "los buenos datos de La Rioja son gracias a los avances en el cumplimiento del acuerdo de Gobierno. Más allá de que aquí se den debates vehementes, la realidad es que quienes representamos a los riojanos en las instituciones hablamos entre nosotros y trabajamos con políticas para el bien común".

"Por eso -ha indicado- la desafección ciudadana a la clase política no viene de esta realidad sino de la percepción de la 'bronca política' pero tenemos que conseguir que les llegue el 90 por ciento de negociación, sea exitosa o no, de colaboración y de acuerdos".

Finalmente, ha indicado, "ahora se abre un tiempo para consolidar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de empleo y consolidar los tres pilares del estado de bienestar: Sanidad, Educación y Servicios Sociales".

RAÚL DÍAZ, CRÍTICO CON EL PP

Previamente al turno de la presidenta, el portavoz del GPS, Raúl Díaz, ha recriminado la actitud del PP. "La legislatura es un inconveniente para los populares que no son capaces ni de utilizar la oposición en su beneficio. En vez de hacer una oposición rigurosa, no se alegra por nada bueno".

"Lo que queda claro -ha dicho- es que las empresas permanecen más que con ustedes. Ahora en La Rioja se habla de ganas, de futuro, de investigación, con un equipo que cree en La Rioja, en sus capacidades y que cuenta con un plan de transformación para llevarlo a cabo".

Además, "apostamos por un modelo fiscal que no espante a los inversores pero redunde en mayores beneficios para los servicios públicos".

"Nosotros -ha enfatizado- queremos una Rioja más cohesionada territorialmente, mejores condiciones salariales, cuidar a nuestros mayores... y todo ello con un proyecto serio, solvente, sin ocurrencias... porque lo que necesitan los riojanos son realidades".

"Los socialistas nos hemos preocupado de lo importante y de lo urgente, priorizando la salud por encima de todo lo demás. Ahora toca mirar al futuro y seguiremos haciendo comunidad con la presidenta porque el PSOE es capaz de ofrecer lo que La Rioja necesita".

"Damos certezas mientras otros siguen en una piscina de fango, nosotros seguiremos trabajando con la Ley de Presupuestos en una mano y con el BOR en la otra. Es un cambio a mejor y que funciona", ha finalizado.