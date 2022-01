Andreu: el recurso de Ayuso sobre los fondos europeos es "un mero postureo"

Rebeca Palacios y Ana Lumbreras

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha considerado, en declaraciones a Efe, un "mero postureo" el anuncio de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, de recurrir ante el Tribunal Supremo el reparto a las comunidades autónomas de los fondos covid-19 de la UE por parte del Ejecutivo de España por excluir a esa región.

"Todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas estamos haciendo lo que hay que hacer, que es presentar proyectos para poder recibir fondos como Gobierno y estar cerca de las empresas para que éstas -cuando toque, porque los PERTE están en marcha- puedan recibir fondos", ha recalcado.

Ha defendido que la comunidad de Madrid "no recibe ni un euro menos de lo que le corresponde, en absoluto" y esa "política superficial y "postureo", ha dicho, "no viene bien" ni al Gobierno de España, ni a los autonómicos.

POLÉMICAS ESTÉRILES

Andreu, durante su entrevista con Efe al inicio del año, ha asegurado que es "importantísimo" que todos los presidentes autonómicos, "cuando nos ponemos a trabajar, dejemos fuera cualquier polémica populista y estéril que no tiene que ver con el bien común" en lugar de "una política superficial".

"Todos los presidentes y presidentas, cuando nos juntamos y hablamos de tú a tu, sabemos que nuestro objetivo común es mejorar la vida de los ciudadanos que gobernamos", ha subrayado.

Ello, "normalmente, se cumple, pero, de puertas afuera, se crean demasiadas polémicas estériles", que "enturbian y que a la ciudadanía española le molestan", según Andreu.

La relación de los presidentes autonómicos, "da igual el color político", es "extraordinaria" y "los demás, postureo", dado que "todos los presidentes socialistas dejamos al margen lo político, queremos llegar a acuerdos, y la mayoría de los del PP también, pero de puertas afuera..."

CONSENSO EN LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Así, ha abogado por lograr un nuevo sistema de financiación que sea "de consenso y para largo" porque su revisión cada poco tiempo creará tensiones; además de que tenga en cuenta las particularidades de cada comunidad.

"Va a ser muy difícil y somos todos conscientes, pero hay que intentar acercarse, poquito a poco, a una base común, que nos permita a todos, más o menos, estar tranquilos y, luego, según las particularidades de cada comunidad", ha incidido.

Ha considerado que "no va a ser fácil, no va a ser rápido y con este PP, tan echado al monte, va a ser difícil, no voy a decir imposible porque no hay nada imposible".

"El PP, en la oposición, nunca piensa en los ciudadanos, en llegar a un acuerdo por el bien de la ciudadanía, en ceder para poder conseguir avanzar, nunca", según Andreu, quien confía en que "la mano izquierda y derecha" que tienen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, logre el consenso.

OPOSICIÓN TORPE

La oposición, desde su punto de vista, "está siendo torpe, no está siendo colaborativa. Tenía que concentrar todos sus esfuerzos en ayudar al Gobierno y, si no quiere al Gobierno, a determinadas medidas para crear empleo, subir el salario de los trabajadores...".

"Sin embargo, están preocupados en polémicas absolutamente inventadas, estériles y, además, de mala educación que vemos en el Congreso de los Diputados, ¿a dónde vamos?", ha dicho.

También ve "terquedaz" en la oposición y se ha preguntado "cómo es posible que se quiera votar en contra de algo que no se ha leído, como, por ejemplo, la reforma laboral?", y, "de primeras, por el hecho de que se ha realizado un diálogo dentro de un Gobierno progresista, ya voto en contra. Pero ¿en qué estamos pensando?".

Cuando habla de la oposición se refiere al PP y a Vox, ya que "Ciudadanos yo no sé dónde está. La verdad es que ha desaparecido tanto que no tengo ni opinión".

TRABAJAR AL 300 POR CIENTO

El Gobierno de La Rioja, según su presidenta, "tras haber trabajado en lo que va de legislatura al 200 por cien, queda un año y cuatro meses para seguir adelante al 300 por cien", con el fin de lograr la transformación y modernización de esta comunidad.

"La finalización de la legislatura nos obliga a estar tensos, vivos y a cumplir objetivos. Pero tenemos mucho cumplido ya y con compromisos sobre nueva legislación ya registrados en el Parlamento riojano", ha añadido.

Ha reiterado que se presentará a la reelección en los comicios autonómicos de 2023 con gran parte de su programa cumplido, tras un mandato en el que ha tenido que revertir "otra forma de hacer", después de 24 años de ejecutivos populares, en los que se hizo una política "privatizadora y de desmantelamiento de los servicios públicos".