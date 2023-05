Andreu asegura palpar la "empatía" en el contacto con la calle en el ecuador de la campaña

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado hoy estar palpando la "empatía" en el contacto con la calle cuando se cumple el ecuador de la campaña para las elecciones del 28 de mayo.

Andreu ha señalado que, aunque lleva "una semana de campaña electoral pura y dura" también lleva "trabajando mucho tiempo explicando todos los logros de este gobierno" y cómo ha "invertido reforzando todos los servicios públicos".

Ha relatado cómo "después de una semana de estar en la calle, con empresarios, con el Colegio de Economistas, con sindicatos... ve una sensación de empatía total" y "de agradecimiento por el trabajo hecho".

"De agradecimiento por la dedicación" cuando en una empresa le dicen: "Cuándo va a venir la subvención, que mi inversión está hecha desde el 2017". Y ella les contesta: "Pues no te preocupes, miramos a ver cómo está" porque es la "obligación" del Gobierno, ha dicho, "el abonarlo".

La ciudadanos, ha visto, tiene sensación "de cercanía, de pensar en el futuro, de proyectos latentes".

"Porque el PSOE", ha dicho, "cuando cuando gobierna, gobierna para proyectos de medio y largo plazo. Nada de pintar fachadas para que luzcan, no, no, no. Aquí estamos hablando de crear empresas, de crear negocio y de crear puestos de trabajo que sean fijos, a medio y a largo plazo"