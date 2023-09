Andreu ante una Ley de Amnistía: "Todo lo que quepa en la Constitución adelante"

La secretaria general del PSOE riojano, Concha Andreu, ha considerado hoy, ante la posibilidad de que se apruebe una Ley de Amnistía que facilite la investidura de Pedro Sánchez: "Todo lo que quepa en la Constitución, adelante".

Andreu, expresidenta del Gobierno riojano y actual senadora socialista, ha insistido en que "el marco siempre tiene que ser la Constitución".

También, que "el diálogo tiene que ser el método" y que "el objetivo es la convivencia". Por eso, ha abrazado que "lo que cabe en la Constitución, además, permita mejorar la convivencia gracias al diálogo".

Andreu se ha referido de esta manera al hecho de que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, haya pedido una Ley de Amnistía para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Con respecto a si en la Constitución cabe esa amnistía ha indicado que "eso lo decidirá quien lo tenga que decidir".

"Todo lo que quepa en la Constitución, adelante. Lo que no quepa en la Constitución no le cabe en la cabeza a nadie y mucho menos al presidente del Gobierno ni al Partido Socialista", ha resaltado.

Andreu ha señalado cómo "la democracia hace que haya partidos políticos que tienen unas ideas, independentistas algunos, otras más radicales de sumisión y de erradicar la igualdad".

Así, ha dicho: "Cuando tenemos que convivir y compartir con estos partidos políticos lo que hay que hacer es dialogar y, dentro del marco de la legalidad, ver si tiene encaje".

"Habrá que mirar, trabajar. Yo siempre soy partidaria de no negarme a escuchar nada, ninguna propuesta. Evidentemente, siempre que sean democráticas. Las antidemocráticas, no. No hay que escucharlas", ha aseverado.