Andreu afirma que "volverá a ganar las elecciones en La Rioja" para "consolidar el cambio" frente al "oscurismo" del PP

"Me dicen que soy la presidenta más Sanchista pero no me importa porque es cuando mejor nos ha ido a La Rioja", ha afirmado

La secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado que el próximo mes de mayo "vamos a volver a ganar las elecciones no por casualidad" sino por "el trabajo que llevamos haciendo" y presentando 170 candidaturas "valientes y honestas". Además, ha agradecido el trabajo de Pedro Sánchez porque "gracias a ti, La Rioja cuenta en España y La Rioja tiene peso. Ya no estamos en el vagón de cola".

De esta manera, Andreu ha querido destacar la presencia de Pedro Sánchez este jueves en Logroño así como su ayuda "en toda esta legislatura". Tras hacer una mención especial a Silvia Gordo, alcaldesa de Briones, recientemente fallecida, ha dicho: "Por ella vamos a seguir trabajando".

Todo porque, como ha reconocido, "el cambio funciona, tenemos que consolidarlo y hemos venido a ello". Así, ha indicado, "me dicen que soy la presidenta más Sanchista pero no me importa porque es cuando mejor nos ha ido a La Rioja. Soy Sanchista y sé que tengo que defender a nuestro presidente pero también sé que tengo que defender a La Rioja".

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones en un acto público de presentación del programa electoral celebrado en Riojaforum junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato al Ayuntamiento de la capital, Pablo Hermoso de Mendoza. Al acto han acudido unas 900 personas.

"EL CAMBIO LE HA SENTADO MUY BIEN A LA RIOJA"

Como ha destacado "el cambio le ha sentado muy bien a La Rioja" pero ante ello "no hay que dar nada por sentado. Tenemos que seguir trabajando en cada rincón y con cada persona y lo haremos como sabemos, con ilusión y convicción porque sabemos que en cuatro años a La Rioja le hemos dado la vuelta".

"Ahora hay que consolidar este cambio. Nosotros vamos a ganar las elecciones y podemos ilusionar a la gente y convencerla porque tenemos muchas pruebas ya; Prometimos ser honestos y abiertos, prometimos evitar el sectarismo, prometimos ser el gobierno de lo público y lo hemos cumplido, prometimos progreso, inversiones, modernización... y todo ello lo estamos consiguiendo".

Como ha destacado en su discurso "para mí La Rioja es lo primero" pero "parece que para el PP La Rioja es un premio de consolación" y se pregunta: "¿Quién quiere volver a la oscuridad?. Huimos de las redes clientelares, ese pasado no puede volver porque además ahora estará apoyado por ultras".

Por todo ello "frente a las encuestas pagadas, frente a la visión interna del PP, su falta de proyecto, su falta de liderazgo e incluso frente a su vergonzoso pasado... frente a eso estamos nosotros. Estamos mejor, tenemos los mejores datos de empleo y de afiliación a la seguridad social desde hace 15 años, tenemos inversiones, las empresas ya no huyen de La Rioja, invertimos en Atención Primaria y construiremos vivienda".

Finalmente, Andreu ha agradecido "en nombre de todos los riojanos" el trabajo "para cohesionar España y estamos muy orgullosos de ello".

CONSOLIDAR EL CAMBIO

Por su parte, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha agradecido la presencia de Sánchez en Logroño "una vez más" en esta legislatura en la que hemos tenido "cuatro años duros".

Como ha recordado el alcalde y candidato a la reelección, "hace cuatro años ganamos las elecciones y ahora toca consolidar ese cambio".

"En aquel entonces nos comprometimos a muchas cosas, entre otras, a hacer de la justicia social el pilar fundamental de la sociedad y así lo hemos hecho".

Además, el alcalde ha afirmado estar "orgulloso" de un presidente "que da la cara" ante momentos "muy complicados" como los que hemos vivido en esta última legislatura. Pero si algo "está claro" -ha proseguido- "es que teníamos que ir todos juntos" y así ha indicado "subimos el salario mínimo interprofesional y miramos de frente a nuestros pensionistas... esto es socialismo de verdad y Pedro Sánchez lo encarna".

"LA DERECHA TIENE QUE EDUCARSE"

Durante su intervención, Hermoso de Mendoza ha destacado también la postura de Sánchez "ante los ataques constantes" que sufre. Sobre ello -ha indicado- "la derecha tiene que educarse".

Además también ha querido referirse a la importancia de los Fondos Europeos. Fondos que "se han visto en Logroño con una transformación con valentía de nuestra ciudad" porque "los socialistas damos siempre un paso adelante aunque después la derecha intenta revertirlo".

Así -ha destacado- "hemos dado un paso de modernidad para hacer una ciudad mucho más abierta y mucho de ello ha sido gracias a estos Fondos. El Ayuntamiento de Logroño ha sabido utilizar estos fondos para utilizarlos también en digitalización, en igualdad y todo ello con propuestas muy valientes".

Con todo ello, finaliza, "a nosotros nos gusta la gente, les miramos a la cara y saben que nos preocupamos por ellos porque si estamos en política estamos para transformar, para cuidar y para proteger y crear oportunidades económicas y hacer que la socialdemocracia esté muy presente para ser la fuerza transformadora de todas las ciudades".