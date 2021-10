Andreu afirma que es voluntad de su Gobierno "terminar con los conciertos a centros educativos que segregan por sexos"

La presidenta del Ejecutivo de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que "la voluntad de este Gobierno es terminar con los conciertos a centros educativos que segregan por sexos" y, ante ello, "ya estamos trabajando con diferentes consultas al Ministerio de Educación y a los servicios jurídicos sobre la posibilidad de suspender los conciertos que ya estén en vigor".

Además, ha anunciado, "también hemos iniciado un estudio de todos los procesos que se dan en nuestros centro educativos para indagar si existe otro tipo de discriminaciones por motivos socioeconómicos. Si tenemos noticias de que existen no vamos a vacilar en abrir el expediente correspondiente y tomar la decisión que proceda".

Concha Andreu ha respondido así a la pregunta realizada este jueves por la diputada del Grupo Mixto, Henar Moreno, en la sesión plenaria que se está llevando a cabo en el Parlamento regional. En concreto, Moreno ha preguntado a la presidenta sobre las medidas que va a tomar para evitar que los centros concertados que segreguen por razón de género u otras razones socioeconómicas sigan recibiendo fondos públicos.

Henar Moreno ha explicado que en La Rioja solo hay un caso en el que ocurra dicha segregación, el Alcaste, y "entendemos que ha llegado el momento de dar un paso más, había un compromiso para requerir a ese centro a que renuncie a esa segregación y proceda a la integración de niños y niñas". Además, también ha lamentado "la discriminación socioecónomica que se produce en algunos centros concertados".

En este punto, la diputada de IU ha hecho referencia al estudio de precios de los colegios concertados en el que se indica que de los 338 centros estudiados el 87 por ciento cobra cuotas en principio voluntarias, finalmente, el 77 por ciento son obligatorias".

En su respuesta, Concha Andreu ha querido recordar la posición del Gobierno de La Rioja sobre la educación segregada por sexo. "No compartimos el sostenimiento financiero público de estos modelos que no son inclusivos. Es algo que forma parte de nuestro pacto de Gobierno y, como somos consecuentes, dentro del marco legal, nuestra posición que coincide también con la del Gobierno de España, es firme y sin dobleces porque la educación debe fomentar la cohesión social y la igualdad".

Andreu ha recordado, además, que el pasado año entró en vigor la LOMLOE que en su artículo 84 y siguientes, entre otras, "habilita al fin el marco jurídico necesario para rechazar una subvención económica a un centro educativo que segrega por sexos, este marco legal, le recuerdo, lo tenemos desde 2020, no antes y los procesos en la administración son garantistas y se dilatan en el tiempo pero la voluntad de este Gobierno es terminar con los conciertos a centros que segregan por sexos".

Finalmente, Andreu ha explicado que "el anterior Gobierno estando en funciones firmó con el único centro en La Rioja la renovación del concierto en el verano de 2019 para seis años. Un ejercicio de sus competencias en funciones poco ético y nada legal y muy interesado en beneficiar a la empresa privada pero no nos resignamos".

COSTE DE VIDA DE LOS RIOJANOS

En otro orden de asuntos, el Pleno ha continuado con la pregunta del PP a la presidenta regional sobre cómo valora la presidenta del Gobierno el incremento del coste de la vida que sufren los riojanos". Una pregunta que ha argumentado recordando "el aumento imparable del precio de la luz, del gas, petróleo y de muchas materias primas".

"Un escenario que amenaza seriamente la recuperación económica al que se suma una inflación descontrolada en términos interanuales. Esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo, en elempobrecimiento de los riojanos", ha resaltado.

En este contexto, ha afeado que el Gobierno de La Rioja presente unos presupuestos para 2022 "que no son expansivos. El gasto no financiero sólo sube en términos nominales un 0,8%, pero como la inflación está al 4% cae en términos reales un 3,2%. El presupuesto del SERIS no sube nada y el presupuesto de la consejería de Salud solo sube un 0,3% y tal y como reconocen ustedes mismos en el informe económico y financiero de los Presupuestos, en concreto en la página 31, abordan un ajuste/recorte de la plantilla de docentes y sanitarios".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante ello, Jesús Ángel Garrido ha reclamado a Andreu que deje de "exprimir" a la sufrida clase media, ahora con su nuevo impuesto a la vivienda vacía. "Ustedes deben reducir los impuestos que pagamos los riojanos para aumentar la renta disponible de las clases medias, que son quienes más padecemos el incremento del coste de la vida", ha finalizado.

En su respuesta, Andreu ha indicado que a este Gobierno "le preocupa mucho el efecto del alza de precios" a la vez que ha criticado que "no me queda claro" si el PP "quiere que aumentemos el gasto en lo social o no porque dada la trayectoria que lleva el PP, no es coherente su palabra con lo que hace".

Ante ello, ha asegurado, "lo que hace el Gobierno de La Rioja es trabajar hombro con hombro y cara a cara con los agentes sociales dialogando y buscando acuerdos y con políticas públicas que tienen como fin hacer realidad la transición energética para que no nos haga depender de las fluctuaciones del gas en el mercado internacional".

Una transición -ha explicado- "en la que iríamos mucho mejor y mucho más rápido si el PP lo considerase una cuestión de Estado y apoyara en esto que es beneficioso para los riojanos" porque "cuando se trata de defender el bienestar de los españoles el Partido Popular se despista y va justo en el sentido contrario. Por favor, remen y trabajemos juntos por el bien del economía riojana", ha finalizado.