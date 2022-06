Andreu aboga por formar a los estudiantes en competencias y "adaptarse a escenario social que exige nuevas habilidades"

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha presidido, en el IES Hermanos D'Elhúyar de Logroño, el acto de reconocimiento a los alumnos y alumnas de ESO, Bachiller, Formación Profesional y Universidad de La Rioja más destacados durante el curso 2020-2021, que se tuvo que suspender a causa de la pandemia.

Un total de 58 estudiantes han recibido el premio a su esfuerzo académico en un evento organizado por la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, en el que también se ha homenajeado a diez docentes, y que ha contado con la asistencia del consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, y el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada.

Los alumnos y alumnas premiados son los que han obtenido los mejores expedientes en el curso 2020-2021 en la Universidad de La Rioja; los Premios Extraordinarios de ESO, Bachiller y Formación Profesional; los representantes autonómicos en la fase nacional de las Olimpiadas de Biología, Economía, Matemáticas, así como en la Olimpiada Europea de Ciencias Experimentales.

Además, han sido reconocidos diez docentes que han preparado y acompañado a estos estudiantes en los distintos certámenes en los que han participado.

La presidenta Andreu ha asegurado en su intervención en este acto que los premiados y premiadas son "un ejemplo perfecto de la variedad, la diversidad y el talento que existe en la educación riojana, en nuestros jóvenes y en las personas que los forman, que son, no lo olvidemos, igualmente claves".

En su intervención, ha puesto el acento en el hecho de que "hoy terminamos oficialmente el curso académico 2021-2022 y quizá ya se nos ha olvidado, pero es un curso que empezábamos con mascarillas obligatorias, geles hidroalcohólicos, planes de contingencia y previsión de escenarios pandémicos".

"Hoy -ha asegurado- lo cerramos en un escenario completamente diferente: en situación de normalidad y recuperando este acto de homenaje que la pandemia no nos dejó celebrar, y que, en modo alguno, podíamos dejar pasar".

La jefa del Ejecutivo ha manifestado que estamos en un momento de cambio en el sistema educativo. "Un cambio inevitable que ha abierto un profundo debate sobre el modelo y el enfoque que queremos dar a la educación porque es necesario un nuevo enfoque competencial en el ámbito educativo que deje atrás el modelo de mera acumulación de información académica", ha recalcado.

Andreu ha insistido en que el debate de fondo no está en las voces que dicen que se abandona la cultura del esfuerzo o la meritocracia "puesto que el esfuerzo y los méritos en la enseñanza no se discuten, nadie lo hace".

En cambio, ha dicho, reside en la necesidad de adoptar "un planteamiento mucho más amplio, más acorde a la realidad que nos toca vivir, hablamos de formar a alumnos y alumnas en competencias, de preparar a nuestros niños y jóvenes para este mundo cambiante en el que vivimos".

"Estamos ante un escenario que exige nuevas habilidades, nuevas competencias, y no podemos seguir utilizando los mismos parámetros y métodos de hace veinte años porque nuestra sociedad no es la misma ni demanda lo mismo de nosotros. No podemos caer en el inmovilismo sino adaptarnos", ha señalado.

ENTORNO ADECUADO.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para la presidenta de La Rioja, estos premios son "el ejemplo de los valores de esfuerzo y constancia de sus protagonistas" y son fruto "de que habéis tenido el entorno adecuado para trabajar, de que tenéis unos docentes que os han sabido motivar y trabajar a lo largo del tiempo vuestras capacidades para extraer lo mejor de vosotros mismos".

Andreu ha reivindicado la necesidad de contar con "alumnos y alumnas bien formados, como vosotros, porque son claves para el desarrollo de nuestra región. Sois nuestro futuro, el futuro de La Rioja, y, a tenor de vuestros destacados resultados académicos, de vuestras competencias, nos espera un futuro brillante".