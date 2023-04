Andrés pide a Mañueco que "dé el paso" y saque a Vox del Gobierno de CyL tras las municipales

El secretario de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, ha recomendado este jueves al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que "dé el paso" y saque a Vox del Gobierno autonómico tras las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Andrés ha hecho un llamamiento a "recobrar la cordura" desde el convencimiento de que Castilla y León no puede seguir en el "espectáculo permanente" y en el "ridículo permanente". "Estamos de moda, pero para mal", ha aseverado el sindicalista en referencia a las declaraciones de Fernández Mañueco al inicio de la Legislatura cuando aseguró que iba a poner a Castilla y León "de moda".

"Esto va fatal, la política espectáculo no puede seguir, no vale gobernar a cualquier precio", ha insistido el dirigente de Comisiones Obreras en Castilla y León en un llamamiento a que esta circunstancia "no dure mucho tiempo" porque en la Comunidad. "Hay bases para el consenso y para el crecimiento porque tenemos riqueza", ha defendido.

Andrés ha lamentado que el actual equipo de Gobierno haya quebrado "la joya de la corona" de la Comunidad, el diálogo social, tras la llegada de un partido político --Vox-- "que ha decidido eliminarlo todo aun siendo ilegal" y ha recordado, a modo de ejemplo, el intento de desaparición del Serla que, según ha ironizado, "se han tenido que tragar" tras convencerse de que "podían acabar en la cárcel si tomaban esa decisiones".

El dirigente de Comisiones Obreras en Castilla y León ha vuelto a acusar a la Junta de no reconocer a los sindicatos como interlocutores sociales y ha advertido de que este hecho es un ejemplo de "vivir de espaldas a la Ley". Y ha augurado: "Van a acabar palmando en los tribunales porque las leyes nos protegen".